Какие дрова лучше покупать украинцам и как можно на них сэкономить
Цена на отопление газом и его транспортировку растет, поэтому все больше потребителей переходят на альтернативные методы отопления своих домов — устанавливают твердо-топливные или вообще дровяные котлы. Обычно делают это летом, чтобы быть готовым к началу холодов. Виннитчанин Борис Петрук поделился лайфхаками использование дров, чтобы их подольше хватало.
«За зиму на отопление дома я трачу 10-12 складометров дров. Это все зависит от размеров дома и нужного владельцу температурного режима. Дрова — это возобновляемое топливо. Здесь есть еще один положительный момент: пепел после сожженных дров — это отличное удобрение для растений и прекрасное средство для борьбы с вредителями. А если придерживаться некоторых правил, то дров будет хватать надолго," — рассказывает хозяин.
По словам Бориса в первую очередь их нужно правильно заложить в котел.
«Если пирамидкой, то они быстро сгорят. Я советую первый ряд выложить ровно, а во втором каждое полено смещать в любую сторону на 10 сантиметров, чтобы получился выступ. И так в следующих рядах. А с краю последнего выступа нужно положить немного бумаги и зажечь», — советует Борис.
От того, какая порода деревьев используется, зависит и отдача тепла, и период горения. Плотная порода отдает больше тепла:
акация,
дуб,
береза,
ясень.
Как говорит знаток, мягкая древесина раскалывается на уголь и быстро угасает.
Справка журналисты
Складометр можно представить как куб (1 метр -высота, 1 метр -глубина, 1 метр -ширина) плотно уложенных дров. 1 скл./м. — это около 0,75 кубометра цельной древесины (просто представьте себе такой цельный деревянный кубик). Школа выживания - Сегодня, 16:23 100
«За зиму на отопление дома я трачу 10-12 складометров дров. Это все зависит от размеров дома и нужного владельцу температурного режима. Дрова — это возобновляемое топливо. Здесь есть еще один положительный момент: пепел после сожженных дров — это отличное удобрение для растений и прекрасное средство для борьбы с вредителями. А если придерживаться некоторых правил, то дров будет хватать надолго," — рассказывает хозяин.
По словам Бориса в первую очередь их нужно правильно заложить в котел.
«Если пирамидкой, то они быстро сгорят. Я советую первый ряд выложить ровно, а во втором каждое полено смещать в любую сторону на 10 сантиметров, чтобы получился выступ. И так в следующих рядах. А с краю последнего выступа нужно положить немного бумаги и зажечь», — советует Борис.
От того, какая порода деревьев используется, зависит и отдача тепла, и период горения. Плотная порода отдает больше тепла:
акация,
дуб,
береза,
ясень.
Как говорит знаток, мягкая древесина раскалывается на уголь и быстро угасает.
Справка журналисты
Складометр можно представить как куб (1 метр -высота, 1 метр -глубина, 1 метр -ширина) плотно уложенных дров. 1 скл./м. — это около 0,75 кубометра цельной древесины (просто представьте себе такой цельный деревянный кубик). Школа выживания - Сегодня, 16:23 100
Метки: {keywords}