Какие дрова лучше покупать украинцам и как можно на них сэкономить



«За зиму на отопление дома я трачу 10-12 складометров дров. Это все зависит от размеров дома и нужного владельцу температурного режима. Дрова — это возобновляемое топливо. Здесь есть еще один положительный момент: пепел после сожженных дров — это отличное удобрение для растений и прекрасное средство для борьбы с вредителями. А если придерживаться некоторых правил, то дров будет хватать надолго," — рассказывает хозяин.



«За зиму на отопление дома я трачу 10-12 складометров дров. Это все зависит от размеров дома и нужного владельцу температурного режима. Дрова — это возобновляемое топливо. Здесь есть еще один положительный момент: пепел после сожженных дров — это отличное удобрение для растений и прекрасное средство для борьбы с вредителями. А если придерживаться некоторых правил, то дров будет хватать надолго," — рассказывает хозяин.



«Если пирамидкой, то они быстро сгорят. Я советую первый ряд выложить ровно, а во втором каждое полено смещать в любую сторону на 10 сантиметров, чтобы получился выступ. И так в следующих рядах. А с краю последнего выступа нужно положить немного бумаги и зажечь», — советует Борис.

