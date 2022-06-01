В Луганске заявили, что становятся частью цивилизованного мира
«Промсвязьбанк» (ПСБ) начинает работу на территории Луганщины. Об этом в ходе встречи с председателем ПСБ Петром Фрадковым сообщил Леонид Пасечник.
Пасечник и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития региона.
«Сегодня на нашей территории начинает свою работу один из самых крупных и влиятельных банков Российской Федерации — это Промсвязьбанк», — сказал Пасечник.
Он отметил, что для Луганщины это важное и знаковое событие.
«Потому что с открытием вашего банка наш бизнес — крупный, средний, мелкий — получит возможность кредитования, возможность получать финансовые средства, которые будут использоваться для развития предприятий региона, соответственно, для восстановления и развития промышленности нашего региона», — пояснил Пасечник.
Пасечник добавил, что не только у предпринимателей, но и у обычных граждан появится возможность получат кредиты, «так как это делается во всем цивилизованном мире».
В финучреждении отметили, что ПСБ «приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций Донбасса, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов». Экономика - Сегодня, 16:00 369
Пасечник и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития региона.
«Сегодня на нашей территории начинает свою работу один из самых крупных и влиятельных банков Российской Федерации — это Промсвязьбанк», — сказал Пасечник.
Он отметил, что для Луганщины это важное и знаковое событие.
«Потому что с открытием вашего банка наш бизнес — крупный, средний, мелкий — получит возможность кредитования, возможность получать финансовые средства, которые будут использоваться для развития предприятий региона, соответственно, для восстановления и развития промышленности нашего региона», — пояснил Пасечник.
Пасечник добавил, что не только у предпринимателей, но и у обычных граждан появится возможность получат кредиты, «так как это делается во всем цивилизованном мире».
В финучреждении отметили, что ПСБ «приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций Донбасса, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов». Экономика - Сегодня, 16:00 369
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