Как изменились цены на продукты и какая инфляция — посчитал Госстат
Потребительские цены в Украине в мае 2022 по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. С начала года цены выросли на 13,9%. Об этом говорится в данных Госстата.
В годовом исчислении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18%.
Как изменились цены на продукты
В Украине за май 2022 подорожали:
продукты питания — на 2,6%;
алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%,
на одежду и обувь снизились на 0,2%;
жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%;
предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%,
в здравоохранение цены снизились на 0,9%,
транспорт подорожал на 10,2%,
цены на связь выросли на 1,0%,
на отдых и культуру 0,2%;
образование — без изменений,
рестораны и отели подорожали на 3,1%,
цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.
Инфляция разгоняет цены
Как ранее писали СМИ, потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (до апреля прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.
По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабных военных действий. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой. Новости Украины - Сегодня, 10:18 61
В годовом исчислении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18%.
Как изменились цены на продукты
В Украине за май 2022 подорожали:
продукты питания — на 2,6%;
алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%,
на одежду и обувь снизились на 0,2%;
жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%;
предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%,
в здравоохранение цены снизились на 0,9%,
транспорт подорожал на 10,2%,
цены на связь выросли на 1,0%,
на отдых и культуру 0,2%;
образование — без изменений,
рестораны и отели подорожали на 3,1%,
цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.
Инфляция разгоняет цены
Как ранее писали СМИ, потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (до апреля прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.
По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабных военных действий. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой. Новости Украины - Сегодня, 10:18 61
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