Как изменились цены на продукты и какая инфляция — посчитал Госстат



В годовом исчислении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18%.

Как изменились цены на продукты



В Украине за май 2022 подорожали:

продукты питания — на 2,6%;

алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%,

на одежду и обувь снизились на 0,2%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%;

предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%,

в здравоохранение цены снизились на 0,9%,

транспорт подорожал на 10,2%,

цены на связь выросли на 1,0%,

на отдых и культуру 0,2%;

образование — без изменений,

рестораны и отели подорожали на 3,1%,

цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.

Инфляция разгоняет цены



Как ранее писали СМИ, потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (до апреля прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабных военных действий. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой. Новости Украины - Сегодня, 10:18 61 Потребительские цены в Украине в мае 2022 по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. С начала года цены выросли на 13,9%. Об этом говорится в данных Госстата.В годовом исчислении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18%.Как изменились цены на продуктыВ Украине за май 2022 подорожали:продукты питания — на 2,6%;алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%,на одежду и обувь снизились на 0,2%;жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%;предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%,в здравоохранение цены снизились на 0,9%,транспорт подорожал на 10,2%,цены на связь выросли на 1,0%,на отдых и культуру 0,2%;образование — без изменений,рестораны и отели подорожали на 3,1%,цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.Инфляция разгоняет ценыКак ранее писали СМИ, потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (до апреля прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабных военных действий. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой. Новости Украины - Сегодня, 10:18 61

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