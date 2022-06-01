Бренд мирового уровня начал поставлять свой товар из Мелитополя в Крым



«Сейчас идет сбор урожая черешни. Урожай удался. Проведены переговоры с крымским руководством, организована беспрепятственная поставка черешни в Крым», — сказал Сигута в пятницу журналистам.





«Наши коллеги из мелитопольской торгово-промышленной палаты провели переговоры с рынками Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас готовится возможность прохода на эту территорию, так как черешня — ягода нежная, есть специфика транспортировки», — отметил глава ВГА.





«Сейчас доступен только выезд в Крым, огромные очереди, стоят по 36 часов. Мы просим для скоропортящейся продукции зеленый коридор... Такого обвала цен, как в этом году, не было никогда», — сказал Волжанин «Интерфаксу».

