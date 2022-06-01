Жители Луганщины могут выйти на пенсию на 5 лет раньше



По ее словам, сразу на два года пенсионный возраст снижен для граждан РФ в двух случаях.

Например, воспользоваться такой возможностью могут люди, накопившие большой объем стажа:

женщине необходимо в таком случае подтвердить 37 лет работы,

мужчине потребуются 42 года стажа.

Если такой стаж будет накоплен, выйти на пенсию можно будет на два года раньше положенного срока, но не раньше, чем в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. То есть фактически в таком случае можно будет вернуть себе прежний пенсионный возраст.



При этом юрист подчеркнула, что в этой ситуации ПФР будет засчитывать в стаж только страховые периоды, то есть время, когда за человека начислялись страховые взносы в фонд. Также на два года раньше можно будет выйти на пенсию, если человек будет уволен с работы и не сможет нигде потом трудоустроиться. Необходимо будет направление от биржи труда.

А на пять лет пенсионный возраст снизят для тех, кто проживает в районах Крайнего Севера или же в местности, которая к нему приравнена. Такие районы есть на Дальнем Востоке и в других регионах страны. При этом пенсионный возраст для таких граждан тоже будет меняться, но в итоге на пенсию досрочно они смогут по прежней планке: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. При этом потребуется накопить 15 лет северного стажа или 20 лет работы на приравненных территориях. А в целом страховой стаж должен быть на уровне 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин. Экономика - Сегодня, 14:48 374 Луганчанам имеющим российское гражданство могут снизить пенсионный возраст. Но только для ряда категорий людей. Несмотря на общее повышение пенсионного возраста в РФ, для части граждан возраст выхода на пенсию все равно будет снижен, а кого-то такие изменения в законодательстве не коснутся вовсе. Об этом рассказала юрист Евгения Смолянинова, сообщает PRIMPRESS.По ее словам, сразу на два года пенсионный возраст снижен для граждан РФ в двух случаях.Например, воспользоваться такой возможностью могут люди, накопившие большой объем стажа:женщине необходимо в таком случае подтвердить 37 лет работы,мужчине потребуются 42 года стажа.Если такой стаж будет накоплен, выйти на пенсию можно будет на два года раньше положенного срока, но не раньше, чем в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. То есть фактически в таком случае можно будет вернуть себе прежний пенсионный возраст.При этом юрист подчеркнула, что в этой ситуации ПФР будет засчитывать в стаж только страховые периоды, то есть время, когда за человека начислялись страховые взносы в фонд. Также на два года раньше можно будет выйти на пенсию, если человек будет уволен с работы и не сможет нигде потом трудоустроиться. Необходимо будет направление от биржи труда.А на пять лет пенсионный возраст снизят для тех, кто проживает в районах Крайнего Севера или же в местности, которая к нему приравнена. Такие районы есть на Дальнем Востоке и в других регионах страны. При этом пенсионный возраст для таких граждан тоже будет меняться, но в итоге на пенсию досрочно они смогут по прежней планке: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. При этом потребуется накопить 15 лет северного стажа или 20 лет работы на приравненных территориях. А в целом страховой стаж должен быть на уровне 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин. Экономика - Сегодня, 14:48 374

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