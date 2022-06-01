Началась массовая проверка пенсионеров. За что могут пенсию урезать или вообще отменить



На что обратить внимание, чтобы не остаться без пенсии.

При назначении пенсии и социальных выплат потенциальный получатель денег обязуется в течение 10 дней сообщать территориальным органам Пенсионного фонда об обстоятельствах, влияющих на изменение размера пенсии или прекращении ее выплаты и предоставлять соответствующие документы.

Необходимо предоставить документ, который подтверждает:

Устройство на работу, увольнение с работы, регистрацию или снятие с учета как физического лица-предпринимателя. Документ, подтверждающий, что человек, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту).

Продолжение обучения на дневной форме в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, вузах детьми, получающими пенсию в связи с потерей кормильца до достижения ими двадцати трех лет.

Получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.д.).

Смену места жительства (регистрации).

Выезд на постоянное место жительства за границу.

Обычно пенсионер, оформляя документы, подписывает памятку, в которой указывается, какие сведения нужно предоставить в 10-дневный срок. Но этот памятник мало кто читает, — отмечает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин. Поэтому очень часто пенсий урезается или вообще упраздняется.

Причины содержания и «отмена» пенсии



Самый распространенный случай, когда пенсию могут урезать, если человек не сообщил об устройстве на работу официально. Пенсии не работающих пенсионеров, как правило, периодически перечисляются из-за роста прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а гражданам, работающим таких перерасчетов не производят, пока они не уволятся. К примеру, пенсионер не работает. Его пенсию дважды в год автоматически пересчитали. В Пенсионном фонде делают сверку и, если человек устроился на работу и не сообщил об этом, его пенсию перечислят обратно, урежут, еще и начисляют переплату за прошлый период. Переплаченные суммы будут удерживаться по ежемесячным выплатам.

Каким образом взимаются выплаты начисленные в результате злоупотреблений или предоставления страхователем неправдивых данных



Согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» суммы пенсий, выплаченные неверно в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем непроверенных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или в суды. Обычно удерживается 20% требуемой суммы ежемесячно до полного погашения переплаты.

Случаи, когда выплата пенсии прекращается полностью:

Выясняется, что пенсия предназначена по документам, содержащим непроверенные сведения.

На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами.

В случае смерти пенсионера.

При неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.

Эти нормы работают в обычных ситуациях. Временное проживание пенсионера за границей в связи с военными действиями не препятствует получению пенсии.

«Мертвые души» и липовые справки

Выплата пенсий прекоащается, в случае всяческих махинаций. Среди махинаций со стажем или специальным статусом чаще всего встречаются:

предоставление фальшивой трудовой книжки с дополнительным стажем для назначения пенсии,

оформление группы инвалидности и получение пенсии по инвалидности,

предоставление непроверенной справки, подтверждающей подземный стаж, дающий право на досрочную пенсию,

предоставление липового статуса чернобыльца и участника боевых действий.

когда человек уже умер, а родственники продолжают получать пенсию за него, могут воспользоваться ситуацией и мошенники, получающие выплаты за «мертвые души».

Впрочем, в таких ситуациях может дойти и до уголовного дела.

Если человек уехал на постоянное место жительства за границу, в условиях войны выплаты могут остановить



Если человек уехал на постоянное место жительства за границу, выплата пенсии в Украине обычно прекращается. Перед выездом можно обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на получение пенсии за шесть месяцев вперед. После этого пенсионное дело закрывается. Если же человек некоторое время отсутствовал без объяснения причин и не получал пенсию, то он может его потом вернуть, но не более чем за три прошлых года.

Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает деньги, пенсию могут перестать выплачивать

Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает свои деньги на почте или если пенсия не снималась с карты в течение года, выплата останавливается до выяснения обстоятельств, а банковский счет может быть заблокирован. Тем более, что банковские карты нужно периодически обновлять, а без непосредственного участия пенсионера тоже не обойтись. Школа выживания - Сегодня, 16:30 0 Пенсионеров массово проверяют на предмет достоверности предоставленных для выплаты пенсий документов и законности получения социальных выплат. В некоторых случаях предусмотренные законом пенсию могут урезать или вообще отменить.При назначении пенсии и социальных выплат потенциальный получатель денег обязуется в течение 10 дней сообщать территориальным органам Пенсионного фонда об обстоятельствах, влияющих на изменение размера пенсии или прекращении ее выплаты и предоставлять соответствующие документы.Необходимо предоставить документ, который подтверждает:Устройство на работу, увольнение с работы, регистрацию или снятие с учета как физического лица-предпринимателя. Документ, подтверждающий, что человек, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту).Продолжение обучения на дневной форме в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, вузах детьми, получающими пенсию в связи с потерей кормильца до достижения ими двадцати трех лет.Получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.д.).Смену места жительства (регистрации).Выезд на постоянное место жительства за границу.Обычно пенсионер, оформляя документы, подписывает памятку, в которой указывается, какие сведения нужно предоставить в 10-дневный срок. Но этот памятник мало кто читает, — отмечает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин. Поэтому очень часто пенсий урезается или вообще упраздняется.Причины содержания и «отмена» пенсииСамый распространенный случай, когда пенсию могут урезать, если человек не сообщил об устройстве на работу официально. Пенсии не работающих пенсионеров, как правило, периодически перечисляются из-за роста прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а гражданам, работающим таких перерасчетов не производят, пока они не уволятся. К примеру, пенсионер не работает. Его пенсию дважды в год автоматически пересчитали. В Пенсионном фонде делают сверку и, если человек устроился на работу и не сообщил об этом, его пенсию перечислят обратно, урежут, еще и начисляют переплату за прошлый период. Переплаченные суммы будут удерживаться по ежемесячным выплатам.Каким образом взимаются выплаты начисленные в результате злоупотреблений или предоставления страхователем неправдивых данныхСогласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» суммы пенсий, выплаченные неверно в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем непроверенных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или в суды. Обычно удерживается 20% требуемой суммы ежемесячно до полного погашения переплаты.Случаи, когда выплата пенсии прекращается полностью:Выясняется, что пенсия предназначена по документам, содержащим непроверенные сведения.На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами.В случае смерти пенсионера.При неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.Эти нормы работают в обычных ситуациях. Временное проживание пенсионера за границей в связи с военными действиями не препятствует получению пенсии.«Мертвые души» и липовые справкиВыплата пенсий прекоащается, в случае всяческих махинаций. Среди махинаций со стажем или специальным статусом чаще всего встречаются:предоставление фальшивой трудовой книжки с дополнительным стажем для назначения пенсии,оформление группы инвалидности и получение пенсии по инвалидности,предоставление непроверенной справки, подтверждающей подземный стаж, дающий право на досрочную пенсию,предоставление липового статуса чернобыльца и участника боевых действий.когда человек уже умер, а родственники продолжают получать пенсию за него, могут воспользоваться ситуацией и мошенники, получающие выплаты за «мертвые души».Впрочем, в таких ситуациях может дойти и до уголовного дела.Если человек уехал на постоянное место жительства за границу, в условиях войны выплаты могут остановитьЕсли человек уехал на постоянное место жительства за границу, выплата пенсии в Украине обычно прекращается. Перед выездом можно обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на получение пенсии за шесть месяцев вперед. После этого пенсионное дело закрывается. Если же человек некоторое время отсутствовал без объяснения причин и не получал пенсию, то он может его потом вернуть, но не более чем за три прошлых года.Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает деньги, пенсию могут перестать выплачиватьЕсли пенсионер в течение шести месяцев не забирает свои деньги на почте или если пенсия не снималась с карты в течение года, выплата останавливается до выяснения обстоятельств, а банковский счет может быть заблокирован. Тем более, что банковские карты нужно периодически обновлять, а без непосредственного участия пенсионера тоже не обойтись. Школа выживания - Сегодня, 16:30 0

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