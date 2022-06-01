Луганск, Донецк, Херсонскую и Запорожскую область объединят в отдельный федеральный округ РФ



«Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся референдумы по присоединению к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — сказал источник.



Российские власти готовят объединение в отдельный федеральный округ контролируемые территории Херсонской и Запорожской областей, а также республики Донбасса.Для этого в Кремле сейчас обсуждают две даты проведения референдумов на этих территориях.Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собеседников из администрации президента России.Он также сообщил, что над созданием этого округа работает заместитель руководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. В 2014 году он уже занимался вопросами Донбасса, будучи в должности заместителя председателя управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.По данным источника из АП России, в Кремле сейчас обсуждают две даты проведения референдумов:первая — в середине июля, если разрешит ситуация на фронте;вторая — 11 сентября, в единый день голосования в России. В этот же день в РФ пройдут губернаторские выборы.Анонимные политтехнологи рассказали, что уже получали предложения поработать «политруками» на украинских территориях. В частности, им предлагали должности заместителей глав городов. Новости Региона - Сегодня, 16:15 128