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ПриватБанк перестанет работать в ночь с 12 июня

robot Сегодня, 17:3029Новости
ПриватБанк перестанет работать в ночь с 12 июня
12 июня ночью Приватбанк будет проводить текущие регламентные работы в Приват24, сервисы будут на паузе до 5 утра. Об этом говорится в сообщении банка.
Регламентные работы

«Для безопасной и качественной работы сервисов Приватбанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводит операции», — говорится в сообщении.

Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра — приложение и web-версия Приват24 будут недоступны. Новости Украины - Сегодня, 17:30 13

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