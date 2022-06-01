ПриватБанк перестанет работать в ночь с 12 июня



«Для безопасной и качественной работы сервисов Приватбанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводит операции», — говорится в сообщении.



12 июня ночью Приватбанк будет проводить текущие регламентные работы в Приват24, сервисы будут на паузе до 5 утра. Об этом говорится в сообщении банка.Регламентные работыВо время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра — приложение и web-версия Приват24 будут недоступны. Новости Украины - Сегодня, 17:30 13