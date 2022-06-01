Луганская епархия УПЦ хочет перейти под управление Русской православной церкви
Луганская епархия Украинской православной церкви обратилась к патриарху Кириллу с просьбой о переходе под управление Русской православной церкви. Об этом агентству РИА Новости рассказал настоятель храма Иоакима и Анны в г. Ровеньки протоиерей Авдюгин.
Сообщается, что ранее о том, что остается под под омофором патриарха Кирилла, заявили в Ровеньковской епархии Луганской области. Всего на территории области действуют три епархии Украинской православной церкви, третья — Северодонецкая. Культура - Сегодня, 17:10 36
Сообщается, что ранее о том, что остается под под омофором патриарха Кирилла, заявили в Ровеньковской епархии Луганской области. Всего на территории области действуют три епархии Украинской православной церкви, третья — Северодонецкая. Культура - Сегодня, 17:10 36
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