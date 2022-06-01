Озвучили цены на газ для населения на июнь



Самую низкую цену — 7,70 грн за куб — предложила компания «Эру Людям».

На втором месте — «Энерджи Трейд Групп» с ценой 7,79 грн за куб.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за куб — на третьем месте.

Далее следуют «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатье Энергосбыт» с ценником 7,98 грн за куб,

«Полтавагаз Сбыт» с ценником 7,99 грн за куб.

Цена газа остальных небольших частных поставщиков в рейтинге колеблется от 8 до 29,95 грн за кубометр. Самый дорогой газ предлагает ООО «Аскания Энерджи» — по 29,95 грн.

Остальные газсбыты, в частности региональные, работающие под брендом «Твой Газсбыт», не обнародовали цену на июнь.

Проверить, не попали ли вы к поставщику «последней надежды» с 1 июня, можно по ссылке https://tsoua.com/kliyentam/pereviryty-nayavnist-postachalnyka/, введя свой ЕIC-код (его можно найти в платежке за газ или в заключенном с вашим оператором ГРМ Договоре на распределение природного газа).

Напомним, что потребители, попавшие к поставщику «последней надежды», имеют до 60 дней на поиск новой, постоянной газоснабжающей компании. Люди имеют право выбирать и изменять газоснабжающую компанию по собственному желанию. Новости Украины - Сегодня, 17:00 85 Из-за военного положения перечень газоснабжающих компаний существенно сократился: в июне присутствует только 14 компаний с годовыми тарифными планами. Об этом пишет Газправда.Самую низкую цену — 7,70 грн за куб — предложила компания «Эру Людям».На втором месте — «Энерджи Трейд Групп» с ценой 7,79 грн за куб.Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с ценой 7,96 грн за куб — на третьем месте.Далее следуют «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатье Энергосбыт» с ценником 7,98 грн за куб,«Полтавагаз Сбыт» с ценником 7,99 грн за куб.Цена газа остальных небольших частных поставщиков в рейтинге колеблется от 8 до 29,95 грн за кубометр. Самый дорогой газ предлагает ООО «Аскания Энерджи» — по 29,95 грн.Остальные газсбыты, в частности региональные, работающие под брендом «Твой Газсбыт», не обнародовали цену на июнь.Проверить, не попали ли вы к поставщику «последней надежды» с 1 июня, можно по ссылке https://tsoua.com/kliyentam/pereviryty-nayavnist-postachalnyka/, введя свой ЕIC-код (его можно найти в платежке за газ или в заключенном с вашим оператором ГРМ Договоре на распределение природного газа).Напомним, что потребители, попавшие к поставщику «последней надежды», имеют до 60 дней на поиск новой, постоянной газоснабжающей компании. Люди имеют право выбирать и изменять газоснабжающую компанию по собственному желанию. Новости Украины - Сегодня, 17:00 85

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