Получение пенсий в Украине: в ПФУ разъяснили, как продлить срок действия пенсионного удостоверения

«Если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было потеряно, или вам назначен другой вид пенсии или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства (изменился законный представитель или он освобожден от полномочий, восстановлена ??гражданская дееспособность получателя пенсии и т.п.), по вашему заявлению выдается новое удостоверение», — объяснили в ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, как продлить срок действия пенсионного удостоверения.Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба ПФУ.Так, лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения.При этом подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения можно:в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту нахождения лица на учете как получателя пенсии;в личном кабинете через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), раздел «О пенсионном обеспечении». Для этого ннужно авторизироваться на вебпортале с помощью «Дія.Підпис» либо квалифицированной электронной подписью (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID. GOV. с использованием технологии Bank ID;с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» в разделе «К ПФУ — Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».Школа выживания - Сегодня, 18:18 51