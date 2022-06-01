Кабмин Украины установил новый порядок выплаты пенсий



«Речь идет о выплатах в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся на неподконтрольных территориях, в окружении (блокировке)», — говорится в информации пресс-службы.





«Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов».



«Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов».