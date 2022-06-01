Кабмин Украины установил новый порядок выплаты пенсий
Жители неподконтрольных Украине территорий и районов, где ведутся активные бои, будут получать пенсии и соцвыплаты только через «Укрпочту». Такой порядок выплат установил Кабинет министров.
Причем, деньги будут выдавать только там, где для этого будут подходящие условия. Прежде всего, технические. А также клиенты и работники «Укрпочты» должны быть в безопасности.
Кабмин выдал новое распоряжение, ставящее под удар миллионы пенсионеров. Отныне пенсии и другие социальные выплаты некоторым категориям граждан будет производить только «Укрпочта». Речь идет о жителях территорий, которые охвачены боевыми действиями или находятся под контролем РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины.
Там, в частности, идет речь о том, что правительство приняло постановление о выплате пенсий и других соцвыплат на территориях, где временно приостановлена работа «Ощадбанка» и других банков. Этими выплатами будет заниматься компания «Укрпочта».
«Речь идет о выплатах в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся на неподконтрольных территориях, в окружении (блокировке)», — говорится в информации пресс-службы.
При этом в информации правительства содержится еще одно примечание:
«Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов».
Очевидно, иными словами это означает запланированную задержку с выплатами пенсий, попытка съэкономить на людях и так находящихся в тяжелейших условиях. Ведь в местах проведения боев или на временно оккупированной местности вряд и будет «техническая возможность» выплаты пенсий. Еще менее вероятно, что в таких местах кто-либо сможет гарантировать «безопасность жизни и здоровья работников и клиентов».
Новости Украины - Сегодня, 11:26 32
Причем, деньги будут выдавать только там, где для этого будут подходящие условия. Прежде всего, технические. А также клиенты и работники «Укрпочты» должны быть в безопасности.
Кабмин выдал новое распоряжение, ставящее под удар миллионы пенсионеров. Отныне пенсии и другие социальные выплаты некоторым категориям граждан будет производить только «Укрпочта». Речь идет о жителях территорий, которые охвачены боевыми действиями или находятся под контролем РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины.
Там, в частности, идет речь о том, что правительство приняло постановление о выплате пенсий и других соцвыплат на территориях, где временно приостановлена работа «Ощадбанка» и других банков. Этими выплатами будет заниматься компания «Укрпочта».
«Речь идет о выплатах в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся на неподконтрольных территориях, в окружении (блокировке)», — говорится в информации пресс-службы.
При этом в информации правительства содержится еще одно примечание:
«Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов».
Очевидно, иными словами это означает запланированную задержку с выплатами пенсий, попытка съэкономить на людях и так находящихся в тяжелейших условиях. Ведь в местах проведения боев или на временно оккупированной местности вряд и будет «техническая возможность» выплаты пенсий. Еще менее вероятно, что в таких местах кто-либо сможет гарантировать «безопасность жизни и здоровья работников и клиентов».
Новости Украины - Сегодня, 11:26 32
Метки: {keywords}