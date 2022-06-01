Загадочный самолет без опознавательных знаков пролетел над всей Восточной Европой. ПВО подняли тревогу



«Я продаю его уже много лет, потому что мне некуда было его деть. Поэтому я рад, что его купили... Я не помню, какая организация его приобрела. Иностранным языком написали какие-то иероглифы, трудно даже прочесть», — отметил Заронскис.



Таинственный самолет, без разрешения пролетевший над Восточной Европой и поднявший в небо европейские истребители, вылетел из Литвы и приземлился в Болгарии. Об этом сообщает LRT.Без разрешения он пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией. Пролетев около 1600 км, неизвестный экипаж покинул самолет сразу после приземления.Представитель департамента полиции Болгарии Рамунас Матонис сообщил, что пока «выясняются обстоятельства».СМИ стало известно, что в самолете находились два человека. У борта не было утвержденного плана полета, а транспондеры самолета были выключены. Кроме того, пилот никак не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы, а в Венгрии и Румынии самолет в Болгарию сопровождали истребители. Воздушная навигация сообщила, что команда самолета не контактировала с операторами и не получала планы полета.Как пишет издание самолет недаво был куплен. Его неизвестным продал пилот Бронюс Заронскис. При этом он рассказал, что покупатели «были дружелюбны и говорили на русском». Мужчина добавил, что по документам его приобрела какая-то организация, название которой было очень непонятным.По словам мужчины, самолет был шестиместный.Напомним, таинственный самолет, который без разрешения пролетел через всю Восточную Европу, был найден в Болгарии на частном аэродроме на берегу Черного моря.Новости в Мире - Сегодня, 13:00 1