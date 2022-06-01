Осенью учителей ждет массовое сокращение
Из-за боевых действий многие украинские школьники уехали за границу и с нового учебного года продолжат обучение там. Потому школы могут начать оптимизировать и увольнять педагогов за ненадобностью.
Об этом пишет Zn.ua.
Украинская молодежь теперь пополнят зарубежные гимназии (а потом, возможно, и университеты, и научные лаборатории), а их родители — рынок труда (потому что социальные выплаты не вечны). И это выгодно странам, принимающим украинских беженцев. Они заинтересованы в их интеграции. Есть опасение, что тех, кто заберет документы из родной школы, будет много, — говорится в статье.
По неофициальной информации, в столице может уйти от трети до половины школьников. В регионах, которые сильнее пострадали от войны, забрать документы из учебных заведений может еще больше детей.
Кто-то ждет, «когда закончится война или более-менее устаканится на фронте».
Другие считают обучение в украинских школах опасным, потому что в большинстве нет бомбоубежищ.
Кого-то пугает экономический кризис: «Если мы вернемся сейчас в Украину, нам просто не на что будет жить и оплачивать коммуналку».
А кто-то хочет окончить зарубежную школу, чтобы поступить в иностранный университет.
Из Минобразования разослали школам рекомендации не заказывать учебники для учеников 5-х классов, потому что именно их печатают в этом году.
Проблема, которая ждет наши школы и о которой мало говорят, — это возможное сокращение учителей. Части педагогов могут указать на двери, потому что для них не будет работы, — говорят эксперты.
Источник: Соцпортал
Новости Украины - Сегодня, 12:45 69
Об этом пишет Zn.ua.
Украинская молодежь теперь пополнят зарубежные гимназии (а потом, возможно, и университеты, и научные лаборатории), а их родители — рынок труда (потому что социальные выплаты не вечны). И это выгодно странам, принимающим украинских беженцев. Они заинтересованы в их интеграции. Есть опасение, что тех, кто заберет документы из родной школы, будет много, — говорится в статье.
По неофициальной информации, в столице может уйти от трети до половины школьников. В регионах, которые сильнее пострадали от войны, забрать документы из учебных заведений может еще больше детей.
Кто-то ждет, «когда закончится война или более-менее устаканится на фронте».
Другие считают обучение в украинских школах опасным, потому что в большинстве нет бомбоубежищ.
Кого-то пугает экономический кризис: «Если мы вернемся сейчас в Украину, нам просто не на что будет жить и оплачивать коммуналку».
А кто-то хочет окончить зарубежную школу, чтобы поступить в иностранный университет.
Из Минобразования разослали школам рекомендации не заказывать учебники для учеников 5-х классов, потому что именно их печатают в этом году.
Проблема, которая ждет наши школы и о которой мало говорят, — это возможное сокращение учителей. Части педагогов могут указать на двери, потому что для них не будет работы, — говорят эксперты.
Источник: Соцпортал
Новости Украины - Сегодня, 12:45 69
Метки: {keywords}