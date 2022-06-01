

«Некоторые заводы по производству пищевой соды не работают из-за боевых действий. Кроме того, нарушена логистика по доставке этого товара. Но это временное явление и оно вскоре будет исправлено”, — рассказал журналистам глава Госпродпотреблужбы Киева Олег Рубан.



Украинцы никак не привыкнут, что во время войны сложно настроить бесперебойную логистику и обеспечить все регионы достаточным количеством продуктов питания. Недавно все массово скупали соль, ведь крупнейший в Украине производитель «Артемсоль” прекратил работу из-за боевых действий. Сейчас такая же ситуация происходит с содой. Ее практически нигде нет, а там, где удается найти соду, стоит она в несколько раз больше, чем до войны. Власти объясняют, что происходит, и призывают не паниковать.Поставки соли и соды прекратились из-за остановки предприятийКрупнейшие предприятия по производству соды расположены в Луганской и Донецкой областях, поэтому логично, что сейчас они не могут полноценно работать или тем более осуществлять регулярные поставки в другие области. Однако, кроме востока страны, много соды Украина получала из Турции. Оттуда она как раз сейчас и едет, так что еще немного, и этот товар вернется на полки супермаркетов.Ранние овощи в этом году стоят не дешевоНа украинских рынках и в супермаркетах достаточно ранних овощей, но цена их не слишком доступна.Например:килограмм молодого картофеля примерно 45-50 грн.,клубника в среднем стоит 80 грн,помидоры и огурцы уже можно найти по 50-60 грн/кг.Большинство овощей едут из Турции, Польши и Балканского полуострова. Продолжаются поставки из некоторых украинских регионов. Например, из Закарпатья. Новости Украины - Сегодня, 15:00 18