Киевстар представил новый супертариф
Киевстар представил своим абонентам новый тариф под названием «СуперГиг». Тариф разработан для клиентов, которые часто и много используют Интернет на своем телефоне.
«С сегодняшнего дня у абонентов предоплаты есть возможность пользоваться безлимитным 4G мобильным интернетом всего за 300 гривен в месяц. Представители крупнейшего украинского оператора уточнили, что новый тариф рекомендуют подключать людям нужен только безлимитный 4G-интернет для планшета, смартфона или роутера в качестве второй SIM-карты или другого гаджета», — заявили в пресс-службе компании.
В пакет услуг СуперГиг не входят SMS и минуты для разговоров.
Чтобы подключить новый тариф, нужно обратиться по бесплатному номеру 477.
После заказа абонентам предоставляют безлимитный интернет на максимальной в сети «Киевстар» скорости до использования 300 Гб на протяжении месяца.
«С сегодняшнего дня у абонентов предоплаты есть возможность пользоваться безлимитным 4G мобильным интернетом всего за 300 гривен в месяц. Представители крупнейшего украинского оператора уточнили, что новый тариф рекомендуют подключать людям нужен только безлимитный 4G-интернет для планшета, смартфона или роутера в качестве второй SIM-карты или другого гаджета», — заявили в пресс-службе компании.
В пакет услуг СуперГиг не входят SMS и минуты для разговоров.
Чтобы подключить новый тариф, нужно обратиться по бесплатному номеру 477.
После заказа абонентам предоставляют безлимитный интернет на максимальной в сети «Киевстар» скорости до использования 300 Гб на протяжении месяца.
Новости Украины - Сегодня, 14:30 66
«Данный тариф позволяет без проблем учиться и работать в Интернете, смотреть любимые фильмы в прекрасном качестве и без задержек во время загрузки», — подчеркнули в Киевстаре.
«Данный тариф позволяет без проблем учиться и работать в Интернете, смотреть любимые фильмы в прекрасном качестве и без задержек во время загрузки», — подчеркнули в Киевстаре.
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