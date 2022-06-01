Киевстар представил новый супертариф



«С сегодняшнего дня у абонентов предоплаты есть возможность пользоваться безлимитным 4G мобильным интернетом всего за 300 гривен в месяц. Представители крупнейшего украинского оператора уточнили, что новый тариф рекомендуют подключать людям нужен только безлимитный 4G-интернет для планшета, смартфона или роутера в качестве второй SIM-карты или другого гаджета», — заявили в пресс-службе компании.





«Данный тариф позволяет без проблем учиться и работать в Интернете, смотреть любимые фильмы в прекрасном качестве и без задержек во время загрузки», — подчеркнули в Киевстаре.

