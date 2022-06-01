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Киевстар представил новый супертариф

robot Сегодня, 15:0030Новости
Киевстар представил новый супертариф
Киевстар представил своим абонентам новый тариф под названием «СуперГиг». Тариф разработан для клиентов, которые часто и много используют Интернет на своем телефоне.


«С сегодняшнего дня у абонентов предоплаты есть возможность пользоваться безлимитным 4G мобильным интернетом всего за 300 гривен в месяц. Представители крупнейшего украинского оператора уточнили, что новый тариф рекомендуют подключать людям нужен только безлимитный 4G-интернет для планшета, смартфона или роутера в качестве второй SIM-карты или другого гаджета», — заявили в пресс-службе компании.

В пакет услуг СуперГиг не входят SMS и минуты для разговоров.
Чтобы подключить новый тариф, нужно обратиться по бесплатному номеру 477.
После заказа абонентам предоставляют безлимитный интернет на максимальной в сети «Киевстар» скорости до использования 300 Гб на протяжении месяца.


«Данный тариф позволяет без проблем учиться и работать в Интернете, смотреть любимые фильмы в прекрасном качестве и без задержек во время загрузки», — подчеркнули в Киевстаре.
Новости Украины - Сегодня, 14:30 66

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