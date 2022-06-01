Квартиры в Луганске раздают беженцам



«В августе 2014 года в наш дом в Новосветловке было прямое попадание, он был полностью разрушен. К счастью, мы с мамой не пострадали, поскольку уже находились у родственников. Конечно, нам предоставили общежитие. Оно было благоустроенное, но своя квартира есть своя квартира. Хотелось приобрести жилье. И вот на следующей неделе мы переезжаем. Огромная признательность руководству за такой подарок», - рассказал Сергей Дежин.



Семья Дежиных-Брюх, дом которых в поселке городского типа Новосветловка был уничтожен в ходе боевых действий в 2014 году, получила по госпрограмме новую квартиру в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.Средства на приобретение квартиры были выделены в рамках реализации государственной целевой программы «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и соцсферы на 2022-2024 годы». Ранее в рамках этой программы власти помогли приобрести квартиру взамен домов, разрушенных в результате обстрелов со стороны киевских силовиков, жительнице Стаханова и военнослужащему из Миусинска. Политика - Сегодня, 16:30 33