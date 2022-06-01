Пенсионный фонд утвердил показатели, которые учитываются при начислении пенсии
Утверждены показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии.
Об этом пишет Пенсионный курьер.
Как сообщают в Пенсионном фонде, показатель средней зарплаты составляет:
за январь — 14 055,38 грн;
за февраль — 14 133,18 грн;
за март — 13 016,16 грн.
Таким образом, с началом войны средний показатель зарплаты уменьшился почти на 8% — на 1117,02 грн.
Как изменились зарплаты за 100 дней
Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней полномасштабных боевых действий: основные изменения в разрезе профессиональных направлений не претерпели существенных изменений, кроме изменений между вакансиями в сфере производства и ІТ. За счет увеличения количества вакансий в сфере производства эта рубрика вышла в лидеры, обогнав ІТ по количеству вакансий.
В целом в Украине со стороны работодателей средняя заработная плата выросла на 9%, а запрос со стороны соискателей вырос на 13%. Разница между желающими и предлагающими составляет около 4% и существенно не меняется в зависимости от региона.
Наибольшее количество резюме наблюдается традиционно в сфере розничной торговли.
Возросла активность кандидатов в сфере производства. Это связано, прежде всего, с тем, что производственные предприятия, которые в определенный момент в начале весны прекратили свою деятельность, постепенно к ней возвращаются, а спрос, в частности, рождает и предложение.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 99
Об этом пишет Пенсионный курьер.
Как сообщают в Пенсионном фонде, показатель средней зарплаты составляет:
за январь — 14 055,38 грн;
за февраль — 14 133,18 грн;
за март — 13 016,16 грн.
Таким образом, с началом войны средний показатель зарплаты уменьшился почти на 8% — на 1117,02 грн.
Как изменились зарплаты за 100 дней
Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней полномасштабных боевых действий: основные изменения в разрезе профессиональных направлений не претерпели существенных изменений, кроме изменений между вакансиями в сфере производства и ІТ. За счет увеличения количества вакансий в сфере производства эта рубрика вышла в лидеры, обогнав ІТ по количеству вакансий.
В целом в Украине со стороны работодателей средняя заработная плата выросла на 9%, а запрос со стороны соискателей вырос на 13%. Разница между желающими и предлагающими составляет около 4% и существенно не меняется в зависимости от региона.
Наибольшее количество резюме наблюдается традиционно в сфере розничной торговли.
Возросла активность кандидатов в сфере производства. Это связано, прежде всего, с тем, что производственные предприятия, которые в определенный момент в начале весны прекратили свою деятельность, постепенно к ней возвращаются, а спрос, в частности, рождает и предложение.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 99
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