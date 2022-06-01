Что происходит в Луганской епархии



«И можно было бы с сожалением констатировать, что таков выбор архиерея и священников епархии, но есть в этой ситуации некоторые необычные обстоятельства», — отмечает сайт православных журналистов.



«И можно было бы с сожалением констатировать, что таков выбор архиерея и священников епархии, но есть в этой ситуации некоторые необычные обстоятельства», — отмечает сайт православных журналистов.



«О чем они беседовали нам неизвестно, но такая разительная смена позиции говорит сама за себя — то, что еще вчера декларировалось неизменным, сегодня вдруг стало «изменным»», — далает вывод сайт СПЖ.



Луганская епархия по примеру крымчан намерена уйти в РПЦ, но есть в этой ситуации некоторые необычные обстоятельства. Об этом пишет сайт «Союз православных журналистов» (СПЖ).10 июня 2022 года в Луганской епархии объявили о «приостановлении поминания имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия за богослужениями во всех храмах и монастырях Луганской епархии, в связи с несогласием с принятыми изменениями в Устав об управлении УПЦ от 27 мая 2022 г.».Кроме того, как рассказал РИА-Новости священник Ровеньковской епархии Александр Авдюгин, Луганская епархия по примеру крымчан намерена уйти в РПЦ.По данным авторов сайта, всего за неделю до заседания на епархиальном сайте был опубликован пресс-релиз о Соборе УПЦ в Феофании, где было сказано, что Луганская епархия «надеется на мирное каноническое урегулирование внутрицерковного вопроса Священноначалием» и «поминовение за богослужениями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, остаются неизменными».Что же произошло за эти несколько дней? СПЖ пишет со ссылкой на свои источники, что якобы, митрополита Пантелеимона навестили люди в штатском.В конце 2018 года, перед «объединительным Собором» ПЦУ Порошенко поручил СБУ «поработать» с иерархами УПЦ, чтобы убедить их прийти на это сборище. Никого убедить не удалось. Но тогда было мирное время. Сейчас все иначе, сейчас война.И, похоже, сегодня тяжело приходится не только архиереям западных епархий УПЦ, но и восточных.Как сообщил телеграм-канал «Бриф», епископ Савва не подтвердил информацию о переходе Луганской и Ровеньковской епархий УПЦ в РПЦ. Вопрос требует времени, отметили в РПЦ.Политика - Сегодня, 18:15 1