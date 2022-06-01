В Донбассе меняют руководство. Что будет с Пушилиным и Пасечником дальше
Одно из заметных событий этой недели — это высадка Кремлем российского управленческого десанта в Донбасс. Об этом пишет Украина.ру
По мнению издания, одна из главных задач российских управленцев в Донбассе — тестирование донецких и луганских управленческих кадров.
«Для этого на этой неделе проходил специальный форум, где тестировались управленцы и депутаты из Донецка и Луганска. Два дня мероприятие проходило в Донецке, а один день — в Мариуполе. Они все проходили специальное тестирование. На каждого заводилась специальная папочка, куда складывались результаты тестирования. В общем, идет серьезная работа», — рассказал источник Украина.ру.
Авторы сайта ставят вопрос, который интересует многих. Говоря о нынешних управленческих пертурбациях, нельзя не задаться вопросом о судьбе нынешних руководителей ДНР и ЛНР — Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике: останутся ли они и дальше на своих постах после возможного присоединения республик к Российской Федерации?
В этом случае источник из Кремля вспомнил судьбу нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова.
«Пушилин и Пасечник — это фигуры в отличие от остальных чиновников ДНР и ЛНР политические. В их случае не может быть, естественно, никакого тестирования. Мне сейчас сложно сказать по поводу Пасечника, каково его будущее, но Пушилин останется точно», — цитирует издание своего собеседника.
Кто дальше будет руководить Донбассом
Как отмечают авторы, у Сергея Аксенова в 2014 году не было управленческого опыта на государственном уровне, но, тем не менее, он стал главой Крыма. Стал, потому что помог президенту Владимиру Путину получить золотой ключик от Крыма. А у Пушилина, который был среди тех, кто помогал Путину получить золотой ключик от Донбасса, уже есть опыт управления регионом, да еще и в военное время, в условиях непризнанности и экономической блокады.
На посту главы он уже почти четыре года. В Кремле им довольны. У него сложились прекрасные отношения со всеми кураторами Донбасса: и с Сурковым, который после гибели Захарченко пробил назначение Пушилина и.о. главы, и с Козаком, который сменил Суркова. Если бы Пушилин оказался слабым руководителем, или чем-то бы не устраивал Кремль, его бы давно сменили, но он по-прежнему на своем месте. Он системный человек, «вредных привычек» не имеет, за ним нет шлейфа чего-то мутного и неприемлемого. Кремль он всегда устраивал.
«Отличные и теплые отношения у него сложились и с Кириенко, которому он понравился. Даже по Москве пошли гулять слухи, что Кириенко заберет его в Москву, но это только слухи», — отметил собеседник издания.
Так же он подчеркнул, что «документы о присоединении ДНР и ЛНР к России с Путиным подпишут Пушилин и Пасечник».
Источник: Украина.ру Политика - Сегодня, 13:00 1
«Это всё люди Сергея Кириенко, который курирует Донбасс. Новый премьер-министр Виталий Хоценко — тоже его человек», — констатировал источник Украина.ру, близкий к Кремлю.
По мнению издания, одна из главных задач российских управленцев в Донбассе — тестирование донецких и луганских управленческих кадров.
«Для этого на этой неделе проходил специальный форум, где тестировались управленцы и депутаты из Донецка и Луганска. Два дня мероприятие проходило в Донецке, а один день — в Мариуполе. Они все проходили специальное тестирование. На каждого заводилась специальная папочка, куда складывались результаты тестирования. В общем, идет серьезная работа», — рассказал источник Украина.ру.
Авторы сайта ставят вопрос, который интересует многих. Говоря о нынешних управленческих пертурбациях, нельзя не задаться вопросом о судьбе нынешних руководителей ДНР и ЛНР — Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике: останутся ли они и дальше на своих постах после возможного присоединения республик к Российской Федерации?
В этом случае источник из Кремля вспомнил судьбу нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова.
«Пушилин и Пасечник — это фигуры в отличие от остальных чиновников ДНР и ЛНР политические. В их случае не может быть, естественно, никакого тестирования. Мне сейчас сложно сказать по поводу Пасечника, каково его будущее, но Пушилин останется точно», — цитирует издание своего собеседника.
Кто дальше будет руководить Донбассом
Как отмечают авторы, у Сергея Аксенова в 2014 году не было управленческого опыта на государственном уровне, но, тем не менее, он стал главой Крыма. Стал, потому что помог президенту Владимиру Путину получить золотой ключик от Крыма. А у Пушилина, который был среди тех, кто помогал Путину получить золотой ключик от Донбасса, уже есть опыт управления регионом, да еще и в военное время, в условиях непризнанности и экономической блокады.
На посту главы он уже почти четыре года. В Кремле им довольны. У него сложились прекрасные отношения со всеми кураторами Донбасса: и с Сурковым, который после гибели Захарченко пробил назначение Пушилина и.о. главы, и с Козаком, который сменил Суркова. Если бы Пушилин оказался слабым руководителем, или чем-то бы не устраивал Кремль, его бы давно сменили, но он по-прежнему на своем месте. Он системный человек, «вредных привычек» не имеет, за ним нет шлейфа чего-то мутного и неприемлемого. Кремль он всегда устраивал.
«Отличные и теплые отношения у него сложились и с Кириенко, которому он понравился. Даже по Москве пошли гулять слухи, что Кириенко заберет его в Москву, но это только слухи», — отметил собеседник издания.
Так же он подчеркнул, что «документы о присоединении ДНР и ЛНР к России с Путиным подпишут Пушилин и Пасечник».
Источник: Украина.ру Политика - Сегодня, 13:00 1
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