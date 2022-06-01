В Донбассе меняют руководство. Что будет с Пушилиным и Пасечником дальше

«Это всё люди Сергея Кириенко, который курирует Донбасс. Новый премьер-министр Виталий Хоценко — тоже его человек», — констатировал источник Украина.ру, близкий к Кремлю.



«Для этого на этой неделе проходил специальный форум, где тестировались управленцы и депутаты из Донецка и Луганска. Два дня мероприятие проходило в Донецке, а один день — в Мариуполе. Они все проходили специальное тестирование. На каждого заводилась специальная папочка, куда складывались результаты тестирования. В общем, идет серьезная работа», — рассказал источник Украина.ру.

