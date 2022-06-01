У клиентов ПриватБанка две проблемы: массовая блокировка карт и новые правила кредитования



Подобные схемы действительно имеют место



И правда, в последнее время участились случаи, когда не только у людей воруют смартфоны, но и просто путем определенных манипуляций, воруют номер телефона, каким-то образом перевыпустив совершенно чужую мобильную карточку. В связи с этим процедура восстановления номера теперь усложнилась. Кроме кода подтверждения, клиенту звонит оператор и задает различные вопросы.

Что касается блокировки банковской кратки, то если деньги мошенники не украли, счет будет восстановлен быстрее. Если же средства утрачены, будет вестись расследование и это уже более длительный процесс. В любом случае, просто так, счета не блокируют. Также карту могут заблокировать за подозрительные транзакции. Например, слишком большие суммы переводов, снятия или сразу несколько транзакций подряд в течение короткого периода времени.

С 1 июня ПриватБанк меняет условия возврата кредитов



Кредитные каникулы закончились, однако некоторые льготные условия ПриватБанк оставил. В частности, те, кто своевременно погашает ежемесячный платеж, могут и дальше пользоваться более низкой процентной ставкой, а именно 1,7%. Те, кто не имеет возможности выплачивать средства, после предоставления необходимых данных о себе, смогут перейти на индивидуальные условия обслуживания. Теперь новые правила действуют до конца лета.

Новости Украины - Сегодня, 14:00 151 В последнее время на сайте Минфина увеличилось количество негативных комментариев о ПриватБанке, и других финансовых учреждениях Украины. В частности, клиенты жалуются, что банки массово блокируют счета, при этом кому-то восстанавливают карту почти сразу, а другим на это уходит больше месяца. ПриватБанк имеет свое объяснение. В учреждении говорят, что участились случаи мошенничества, когда аферисты воруют номер телефона или просто перевыпускают сим-карту отдельного человека и пытаются получить доступ к Приват24. В таких случаях счет немедленно блокируют.Подобные схемы действительно имеют местоИ правда, в последнее время участились случаи, когда не только у людей воруют смартфоны, но и просто путем определенных манипуляций, воруют номер телефона, каким-то образом перевыпустив совершенно чужую мобильную карточку. В связи с этим процедура восстановления номера теперь усложнилась. Кроме кода подтверждения, клиенту звонит оператор и задает различные вопросы.Что касается блокировки банковской кратки, то если деньги мошенники не украли, счет будет восстановлен быстрее. Если же средства утрачены, будет вестись расследование и это уже более длительный процесс. В любом случае, просто так, счета не блокируют. Также карту могут заблокировать за подозрительные транзакции. Например, слишком большие суммы переводов, снятия или сразу несколько транзакций подряд в течение короткого периода времени.С 1 июня ПриватБанк меняет условия возврата кредитовКредитные каникулы закончились, однако некоторые льготные условия ПриватБанк оставил. В частности, те, кто своевременно погашает ежемесячный платеж, могут и дальше пользоваться более низкой процентной ставкой, а именно 1,7%. Те, кто не имеет возможности выплачивать средства, после предоставления необходимых данных о себе, смогут перейти на индивидуальные условия обслуживания. Теперь новые правила действуют до конца лета.Новости Украины - Сегодня, 14:00 151

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