Вслед за гречкой поднялись цены на муку и макароны. Сколько стоят сегодня



Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Гречка

Так, средняя стоимость гречки по состоянию на 10 июня взлетела с 72,53 грн/кг до 89,90 грн/кг.



Мука

Повысился ценник и на муку торговой марки «Хуторок пшеничная»:

она подорожала с 24,15 грн/кг до 24,76 грн/кг;

за два килограмма такой же муки придется отдать 45,26 грн;

в прошлом месяце ее стоимость составляла 42,25 грн.



Макароны

А вот макароны перья подорожали по сравнению с прошлым месяцем с 24,70 грн/кг до 25,80 грн/кг.

Новости Украины - Сегодня, 05:04 195 На полках известных украинских супермаркетов повысились цены на гречку, муку и макароны.Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные портала Минфин.ГречкаТак, средняя стоимость гречки по состоянию на 10 июня взлетела с 72,53 грн/кг до 89,90 грн/кг.МукаПовысился ценник и на муку торговой марки «Хуторок пшеничная»:она подорожала с 24,15 грн/кг до 24,76 грн/кг;за два килограмма такой же муки придется отдать 45,26 грн;в прошлом месяце ее стоимость составляла 42,25 грн.МакароныА вот макароны перья подорожали по сравнению с прошлым месяцем с 24,70 грн/кг до 25,80 грн/кг. Новости Украины - Сегодня, 05:04 195

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