Вслед за гречкой поднялись цены на муку и макароны. Сколько стоят сегодня
На полках известных украинских супермаркетов повысились цены на гречку, муку и макароны.
Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Гречка
Так, средняя стоимость гречки по состоянию на 10 июня взлетела с 72,53 грн/кг до 89,90 грн/кг.
Мука
Повысился ценник и на муку торговой марки «Хуторок пшеничная»:
она подорожала с 24,15 грн/кг до 24,76 грн/кг;
за два килограмма такой же муки придется отдать 45,26 грн;
в прошлом месяце ее стоимость составляла 42,25 грн.
Макароны
А вот макароны перья подорожали по сравнению с прошлым месяцем с 24,70 грн/кг до 25,80 грн/кг.
Новости Украины - Сегодня, 05:04 195
Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Гречка
Так, средняя стоимость гречки по состоянию на 10 июня взлетела с 72,53 грн/кг до 89,90 грн/кг.
Мука
Повысился ценник и на муку торговой марки «Хуторок пшеничная»:
она подорожала с 24,15 грн/кг до 24,76 грн/кг;
за два килограмма такой же муки придется отдать 45,26 грн;
в прошлом месяце ее стоимость составляла 42,25 грн.
Макароны
А вот макароны перья подорожали по сравнению с прошлым месяцем с 24,70 грн/кг до 25,80 грн/кг.
Новости Украины - Сегодня, 05:04 195
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