Новые тарифы на проезд: насколько подняли цены в регионах Украины
Из-за боевых действий и обстрелов Украина столкнулась с дефицитом топлива для автомобилей, который привел также и к значительному росту цен на него. А это, в свою очередь, приводит к росту цен на проезд в общественном транспорте для простых украинцев. Рассказываем, где и насколько изменились цены.
Актуальные цены на горючее
По данным на 10 июня, в Киевской области стоимость дизельного топлива составляла 55-58 грн., бензина А-95-51-52 грн., автогаза — 37-42 грн., в зависимости от заправки. Очереди за топливом продолжают сохраняться.
Стоимость горючего очень отличается, в зависимости от региона, и в восточных частях Украины может достигать 70-90 грн./литр либо вообще не быть в наличии из-за сложной логистики.
Напомним, что за день до войны, 23 февраля, стоимость дизеля на украинских заправках в среднем составляла 34,65 грн./литр, бензина А-95 — 35,48 грн., автогаза — 18,84 грн.
Киев
В столице с 21 мая стоимость проезда в маршрутках подняли с 8-10 до 15 гривен, то есть, почти в 1,5-2 раза. При этом в муниципальных автобусах, которые также ездят на подорожавшем дизельном топливе, цены на проезд сохраняют на прежнем уровне — 8 грн. за поездку, или 6,5 грн., если сразу приобрести 50 поездок на транспортную карту.
Днепропетровская область
Днепр. В городе стоимость проезда в маршрутках сейчас составляет 10 гривен, однако обсуждается ее поднятие до 20 или даже 30 гривен. Вероятнее всего, в итоге цены поднимут, как и в Киеве, до 15 гривен.
Напомним, что в конце 2021 г. в Киеве обсуждалась возможность поднятия цен на проезд в метро до 20 гривен якобы из-за нерентабельности, однако в итоге вышло так, что водителям маршруток оказалось рентабельно возить киевлян в войну на подорожавшем горючем по 15 гривен с человека — а их расходы несравнимы с электротранспортом. Такие громкие заявления о необходимости в разы поднять стоимость проезда и итоговые не столь сильные подорожания направлены на попытку сбить негатив населения из-за роста цен: мол, «перевозчики стараются и сдерживают цены, как могут».
В Павлограде с 10 июня маршруты до 10 км будут стоить 12 грн., больше 10 км — 13 грн. А павлоградские маршруты №1 и 8 подорожают до 15 гривен.
А в Никополе стоимость проезда хотят повысить до 10 грн.
Одесская область
В Белгород-Днестровском с 6 июня подняли стоимость проезда с 8 до 12 гривен.
А в Одессе возможность поднятия цен на проезд пока только обсуждается, но ожидается, что цены в маршрутках поднимут с 10 до 15 гривен.
Львов
Со 2 июня жители города начали платить за проезд в общественном автотранспорте 15 гривен за поездку — до этого цена составляла 10 гривен. Соответствующее решение приняли на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета. При этом перевозчики призывали повысить цены за проезд до 20-24 гривен.
В электрическом транспорте стоимость проезда осталась на прежнем уровне — 10 грн., или 8,5 грн. при условии приобретения онлайн-билета.
Ивано-Франковск
В городе с 16 июня цены на проезд в городском транспорте поднимут до 10 гривен при оплате наличными, до 8 при условии оплате банковской картой и до 6 при использовании карты «Галка».
Луцк
Повышение стоимости проезда в городе пока находится на стадии обсуждения, однако то, что цены поднимут, — вопрос решенный, обсуждается лишь, насколько. Предположительно, окончательная цена будет в диапазоне 12-15 гривен за поездку, окончательное решение примут на заседании горсовета 15 июня.
Хмельницкая область
В области подняли цены на ежедневные автобусные рейсы, при этом сократив их общее количество. К примеру, проезд по маршруту Чемеровец — Хмельницкий подорожал с 140 до 160 гривен.
Тернополь
В городе решили отказаться от намерения поднимать цены на проезд, однако при этом приняли решение сократить количество единиц общественного транспорта на 20-25%. Так, в целом в городе количество единиц общественного транспорта уже сократили с 44 до 34. На автобусных маршрутах теперь днем вместо 39 автобусов будут ездить 32. Таким способом ожидают сокращение потребления дизеля на 2903 литра.
При этом по непонятным причинам в городе решили сократить и количество электротранспорта, который никак не причастен к увеличению расходов на горючее: из 51 троллейбуса в рабочие дни оставят на маршруте 44, а в выходные — 27. Как итог — поездки для жителей города станут максимально некомфортными из-за сокращения количества транспорта и уплотнения пассажиропотока. Новости Украины - Сегодня, 09:48 58
Актуальные цены на горючее
По данным на 10 июня, в Киевской области стоимость дизельного топлива составляла 55-58 грн., бензина А-95-51-52 грн., автогаза — 37-42 грн., в зависимости от заправки. Очереди за топливом продолжают сохраняться.
Стоимость горючего очень отличается, в зависимости от региона, и в восточных частях Украины может достигать 70-90 грн./литр либо вообще не быть в наличии из-за сложной логистики.
Напомним, что за день до войны, 23 февраля, стоимость дизеля на украинских заправках в среднем составляла 34,65 грн./литр, бензина А-95 — 35,48 грн., автогаза — 18,84 грн.
Киев
В столице с 21 мая стоимость проезда в маршрутках подняли с 8-10 до 15 гривен, то есть, почти в 1,5-2 раза. При этом в муниципальных автобусах, которые также ездят на подорожавшем дизельном топливе, цены на проезд сохраняют на прежнем уровне — 8 грн. за поездку, или 6,5 грн., если сразу приобрести 50 поездок на транспортную карту.
Днепропетровская область
Днепр. В городе стоимость проезда в маршрутках сейчас составляет 10 гривен, однако обсуждается ее поднятие до 20 или даже 30 гривен. Вероятнее всего, в итоге цены поднимут, как и в Киеве, до 15 гривен.
Напомним, что в конце 2021 г. в Киеве обсуждалась возможность поднятия цен на проезд в метро до 20 гривен якобы из-за нерентабельности, однако в итоге вышло так, что водителям маршруток оказалось рентабельно возить киевлян в войну на подорожавшем горючем по 15 гривен с человека — а их расходы несравнимы с электротранспортом. Такие громкие заявления о необходимости в разы поднять стоимость проезда и итоговые не столь сильные подорожания направлены на попытку сбить негатив населения из-за роста цен: мол, «перевозчики стараются и сдерживают цены, как могут».
В Павлограде с 10 июня маршруты до 10 км будут стоить 12 грн., больше 10 км — 13 грн. А павлоградские маршруты №1 и 8 подорожают до 15 гривен.
А в Никополе стоимость проезда хотят повысить до 10 грн.
Одесская область
В Белгород-Днестровском с 6 июня подняли стоимость проезда с 8 до 12 гривен.
А в Одессе возможность поднятия цен на проезд пока только обсуждается, но ожидается, что цены в маршрутках поднимут с 10 до 15 гривен.
Львов
Со 2 июня жители города начали платить за проезд в общественном автотранспорте 15 гривен за поездку — до этого цена составляла 10 гривен. Соответствующее решение приняли на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета. При этом перевозчики призывали повысить цены за проезд до 20-24 гривен.
В электрическом транспорте стоимость проезда осталась на прежнем уровне — 10 грн., или 8,5 грн. при условии приобретения онлайн-билета.
Ивано-Франковск
В городе с 16 июня цены на проезд в городском транспорте поднимут до 10 гривен при оплате наличными, до 8 при условии оплате банковской картой и до 6 при использовании карты «Галка».
Луцк
Повышение стоимости проезда в городе пока находится на стадии обсуждения, однако то, что цены поднимут, — вопрос решенный, обсуждается лишь, насколько. Предположительно, окончательная цена будет в диапазоне 12-15 гривен за поездку, окончательное решение примут на заседании горсовета 15 июня.
Хмельницкая область
В области подняли цены на ежедневные автобусные рейсы, при этом сократив их общее количество. К примеру, проезд по маршруту Чемеровец — Хмельницкий подорожал с 140 до 160 гривен.
Тернополь
В городе решили отказаться от намерения поднимать цены на проезд, однако при этом приняли решение сократить количество единиц общественного транспорта на 20-25%. Так, в целом в городе количество единиц общественного транспорта уже сократили с 44 до 34. На автобусных маршрутах теперь днем вместо 39 автобусов будут ездить 32. Таким способом ожидают сокращение потребления дизеля на 2903 литра.
При этом по непонятным причинам в городе решили сократить и количество электротранспорта, который никак не причастен к увеличению расходов на горючее: из 51 троллейбуса в рабочие дни оставят на маршруте 44, а в выходные — 27. Как итог — поездки для жителей города станут максимально некомфортными из-за сокращения количества транспорта и уплотнения пассажиропотока. Новости Украины - Сегодня, 09:48 58
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