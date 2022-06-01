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В Луганске сегодня вечером и ночью гроза, ливень с градом, усиление ветра

verter Вчера, 21:0043Новости
В Луганске сегодня вечером и ночью гроза, ливень с градом, усиление ветра

Гроза, град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и северных районах Луганщины вечером 13 июня. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В ближайшие три часа с сохранением вечером 13 июня, начиная с северных районов региона и в Луганске, ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 221

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