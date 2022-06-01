В Луганске сегодня вечером и ночью гроза, ливень с градом, усиление ветра



«В ближайшие три часа с сохранением вечером 13 июня, начиная с северных районов региона и в Луганске, ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.



Гроза, град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и северных районах Луганщины вечером 13 июня. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 221