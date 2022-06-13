Мобильный интернет за 30 гривен. Угадайте, у Киевстара или Водафона?



Киевстар «Ваш Старт»



Пакет услуг включает:

5 ГБ мобильного интернета,

безлимит звонков на Киевстар,

100 минут на другие номера и за границу.

Однако чтобы пользование тарифов было максимально выгодным и комфортным, абоненты смогут без тарификации пользоваться популярными мессенджерами и соцсетями, как Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, Viber, WhatsApp, TikTok и т.д. Также безлимит пользования приложением «Дiя».

Не стоит забывать, что каждый абонент Киевстар, независимо от тарифа, имеет бесплатный доступ к приложению Киевстар ТВ, где большой выбор телеканалов, сразу доступных для посмотра, а также обширная медиатека из шоу, сериалов и фильмов.

Цена тарифа — 135 грн/4 недели. Детальнее на сайте оператора.

Vodafone «SuperNet Turbo»



Отличный выбор для тех, кто не любит платить за лишние опции и постоянно пользуется мобильным интернетом. Пакет включает:

20 ГБ интернета,

безлимит внутри сети Vodafone,

700 минут на все номера,

50 СМС.

При этом при первом подключении тарифа услуга Video PASS предоставляется бесплатно, а значит, что снимать мегабайты интернета не будут при пользовании рядом приложений, как Apple Music, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify и Shazam.

Стоимость тарифа — 100 грн/4 недели. Детальнее на сайте компании.

lifecell «Просто Лайф»



Из операторов «Большой тройки» lifecell отличился самым бюджетным тарифом, который включает:

5 ГБ мобильного интернета,

безлимит звонков внутри сети,

250 минут на другие номера.

Также всегда доступно без тарификации приложение «Дiя». Помимо этого абонентов поощряют оплачивать пакет услуг сразу на несколько месяцев вперед, так что при оплате на 3-6-12 месяцев можно получить скидку до 15%.

Цена всего 70 грн/4 недели. Подробнее на сайте оператора.

Lycamobile «Все в одном XS»



Международный виртуальный оператор завоевал украинский рынок именно возможностью выбирать, за что платить во время пользования связью, интернетом и СМС, а также возможностью общаться внутри сети с родственниками и близкими в 23 странах мира. Для удобства абонентов оператор составил и пакеты услуг. «Все в одном XS» самый бюджетный и включает:

4 ГБ мобильного интернета,

безлимитные звонки внутри сети в Украине,

200 минут на все номера по Украине,

30 СМС,

300 минут на звонки близким по Lycamobile World.

Важная фишка, которая привлекает абонентов — можно оплатить услуги оператора наперед на 1-3-6-12 месяцев и экономить.

Цена тарифа на 1 месяц 30 гривен, а если оплатить сразу за год, то стоимость месячной платы снижается до 24 грн/месяц. Больше на сайте оператора. Новости Украины - Сегодня, 19:19 547 Мобильные операторы в Украине Киевстар, Vodafone, lifecell, Lycamobile представили самые бюджетные тарифы с мобильным интернетом, которые абоненты могут подключить, что может быть особенно выгодным решением во время военного положения. Обзор на тарифы сделала «Хвиля».Киевстар «Ваш Старт»Пакет услуг включает:5 ГБ мобильного интернета,безлимит звонков на Киевстар,100 минут на другие номера и за границу.Однако чтобы пользование тарифов было максимально выгодным и комфортным, абоненты смогут без тарификации пользоваться популярными мессенджерами и соцсетями, как Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, Viber, WhatsApp, TikTok и т.д. Также безлимит пользования приложением «Дiя».Не стоит забывать, что каждый абонент Киевстар, независимо от тарифа, имеет бесплатный доступ к приложению Киевстар ТВ, где большой выбор телеканалов, сразу доступных для посмотра, а также обширная медиатека из шоу, сериалов и фильмов.Цена тарифа — 135 грн/4 недели. Детальнее на сайте оператора.Vodafone «SuperNet Turbo»Отличный выбор для тех, кто не любит платить за лишние опции и постоянно пользуется мобильным интернетом. Пакет включает:20 ГБ интернета,безлимит внутри сети Vodafone,700 минут на все номера,50 СМС.При этом при первом подключении тарифа услуга Video PASS предоставляется бесплатно, а значит, что снимать мегабайты интернета не будут при пользовании рядом приложений, как Apple Music, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify и Shazam.Стоимость тарифа — 100 грн/4 недели. Детальнее на сайте компании.lifecell «Просто Лайф»Из операторов «Большой тройки» lifecell отличился самым бюджетным тарифом, который включает:5 ГБ мобильного интернета,безлимит звонков внутри сети,250 минут на другие номера.Также всегда доступно без тарификации приложение «Дiя». Помимо этого абонентов поощряют оплачивать пакет услуг сразу на несколько месяцев вперед, так что при оплате на 3-6-12 месяцев можно получить скидку до 15%.Цена всего 70 грн/4 недели. Подробнее на сайте оператора.Lycamobile «Все в одном XS»Международный виртуальный оператор завоевал украинский рынок именно возможностью выбирать, за что платить во время пользования связью, интернетом и СМС, а также возможностью общаться внутри сети с родственниками и близкими в 23 странах мира. Для удобства абонентов оператор составил и пакеты услуг. «Все в одном XS» самый бюджетный и включает:4 ГБ мобильного интернета,безлимитные звонки внутри сети в Украине,200 минут на все номера по Украине,30 СМС,300 минут на звонки близким по Lycamobile World.Важная фишка, которая привлекает абонентов — можно оплатить услуги оператора наперед на 1-3-6-12 месяцев и экономить.Цена тарифа на 1 месяц 30 гривен, а если оплатить сразу за год, то стоимость месячной платы снижается до 24 грн/месяц. Больше на сайте оператора. Новости Украины - Сегодня, 19:19 547

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