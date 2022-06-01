Театральная афиша на июнь
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной приглашает жителей и гостей города на спектакли учреждения культуры в июне.
18 июня в 15.00 — ироничная комедия «Антракт» (премьера);
19 июня в 15.00 - маленькая антикризисная комедия «Дорогие мои бандитки» (премьера);
25 июня в 15.00 - закрытие театрального сезона, концертная программа.
Театр находится по адресу: улица Оборонная, 11.
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева приглашает жителей и гостей города посетить спектакли учреждения культуры в июне.
18 июня в 16.00 - комедия «Лес»;
19 июня в 11.00 - сказка «Карлсон, который живет на крыше»;
19 июня в 16.00 - комедия «Ханума»;
24 июня в 17.00 - комедия «Моя жена — лгунья»;
25 июня в 11.00 - сказка «Новые приключения Фунтика»;
25 июня в 16.00 - фарс «Впотьмах»;
26 июня в 11.00 - сказка «Лапоть, Соломинка и Пузырь»;
26 июня в 16.00 — комедия «Детектор лжи».
Учреждение культуры находится по адресу: улица Коцюбинского, 9а. Касса театра работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.45, перерыв — с 13.00 до 13.45, в субботу и воскресенье с 9.30 до 16.30, перерыв — с 13.00 до 13.30. Телефон кассы: (0642) 50-11-43.
Культура - Сегодня, 21:25 103
18 июня в 15.00 — ироничная комедия «Антракт» (премьера);
19 июня в 15.00 - маленькая антикризисная комедия «Дорогие мои бандитки» (премьера);
25 июня в 15.00 - закрытие театрального сезона, концертная программа.
Театр находится по адресу: улица Оборонная, 11.
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева приглашает жителей и гостей города посетить спектакли учреждения культуры в июне.
18 июня в 16.00 - комедия «Лес»;
19 июня в 11.00 - сказка «Карлсон, который живет на крыше»;
19 июня в 16.00 - комедия «Ханума»;
24 июня в 17.00 - комедия «Моя жена — лгунья»;
25 июня в 11.00 - сказка «Новые приключения Фунтика»;
25 июня в 16.00 - фарс «Впотьмах»;
26 июня в 11.00 - сказка «Лапоть, Соломинка и Пузырь»;
26 июня в 16.00 — комедия «Детектор лжи».
Учреждение культуры находится по адресу: улица Коцюбинского, 9а. Касса театра работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.45, перерыв — с 13.00 до 13.45, в субботу и воскресенье с 9.30 до 16.30, перерыв — с 13.00 до 13.30. Телефон кассы: (0642) 50-11-43.
Культура - Сегодня, 21:25 103
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