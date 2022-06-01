Театральная афиша на июнь

— ироничная комедия «Антракт» (премьера);- маленькая антикризисная комедия «Дорогие мои бандитки» (премьера);- закрытие театрального сезона, концертная программа.Театр находится по адресу:- комедия «Лес»;- сказка «Карлсон, который живет на крыше»;- комедия «Ханума»;- комедия «Моя жена — лгунья»;- сказка «Новые приключения Фунтика»;- фарс «Впотьмах»;- сказка «Лапоть, Соломинка и Пузырь»;— комедия «Детектор лжи».Учреждение культуры находится по адресу:. Касса театра работает, перерыв — с 13.00 до 13.30. Телефон кассы:Культура - Сегодня, 21:25 103