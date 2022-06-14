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Цены на раннюю капусту и молодой картофель на этой неделе удивили. Свекла — разочаровала

robot 14-06-2022, 07:30155Новости
Цены на раннюю капусту и молодой картофель на этой неделе удивили. Свекла — разочаровала
За последнюю неделю в Украине снизились цены на раннюю капусту и картофель.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Традиционно первые партии белокочанной капусты попадают на внутренний рынок Украины именно из Херсона, однако в этом году на свободных от боевых действий территорий возник определенный дефицит.

Несмотря на это, ранняя капуста начала поспевать в центральных и западных областях, поэтому цены начали постепенно снижаться.
Так, за неделю стоимость белокочанной капусты снизилась на 15-25%.
Немного меньше, но все же снизилась цены на ранний картофель.
Отпускные цены уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 10-15%. При этом факторы, которые формировали цены на ранний картофель до этого, идентичны тем, которые формировали цены на капусту.
Самым дорогим овощем из борщевого набора в середине июня остается свекла. В хранилищах овощей прошлого урожая нет, а предложение на прилавках — свекла из Польши. Кроме того, польские производители сообщили, что продали последние партии свеклы. Сейчас стоимость овоща урожая 2021 года составляет почти 1 доллар за килограмм, но предложение на рынке пока остается на низком уровне.
Цены на раннюю капусту и молодой картофель на этой неделе удивили. Свекла — разочаровала
Эксперты считают, что негативные тенденции в сегменте капусты сохранятся в ближайшие недели, только с наступлением июля стоит ожидать позитивных изменений. Такая же ситуация и с молодым картофелем.
По словам аналитиков, подобный сценарий развития ситуации в ближайшее время будет наблюдаться и в сегменте корнеплодов, когда начнется массовый сбор урожая свеклы и моркови ранних сортов в хозяйствах центрального и западного регионов Украины. Новости Украины - Сегодня, 06:00 247

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