Цены на раннюю капусту и молодой картофель на этой неделе удивили. Свекла — разочаровала



Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Традиционно первые партии белокочанной капусты попадают на внутренний рынок Украины именно из Херсона, однако в этом году на свободных от боевых действий территорий возник определенный дефицит.



Несмотря на это, ранняя капуста начала поспевать в центральных и западных областях, поэтому цены начали постепенно снижаться.

Так, за неделю стоимость белокочанной капусты снизилась на 15-25%.

Немного меньше, но все же снизилась цены на ранний картофель.

Отпускные цены уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 10-15%. При этом факторы, которые формировали цены на ранний картофель до этого, идентичны тем, которые формировали цены на капусту.

Самым дорогим овощем из борщевого набора в середине июня остается свекла. В хранилищах овощей прошлого урожая нет, а предложение на прилавках — свекла из Польши. Кроме того, польские производители сообщили, что продали последние партии свеклы. Сейчас стоимость овоща урожая 2021 года составляет почти 1 доллар за килограмм, но предложение на рынке пока остается на низком уровне.



Эксперты считают, что негативные тенденции в сегменте капусты сохранятся в ближайшие недели, только с наступлением июля стоит ожидать позитивных изменений. Такая же ситуация и с молодым картофелем.

По словам аналитиков, подобный сценарий развития ситуации в ближайшее время будет наблюдаться и в сегменте корнеплодов, когда начнется массовый сбор урожая свеклы и моркови ранних сортов в хозяйствах центрального и западного регионов Украины. Новости Украины - Сегодня, 06:00 247 За последнюю неделю в Украине снизились цены на раннюю капусту и картофель.Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.Традиционно первые партии белокочанной капусты попадают на внутренний рынок Украины именно из Херсона, однако в этом году на свободных от боевых действий территорий возник определенный дефицит.Несмотря на это, ранняя капуста начала поспевать в центральных и западных областях, поэтому цены начали постепенно снижаться.Так, за неделю стоимость белокочанной капусты снизилась на 15-25%.Немного меньше, но все же снизилась цены на ранний картофель.Отпускные цены уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 10-15%. При этом факторы, которые формировали цены на ранний картофель до этого, идентичны тем, которые формировали цены на капусту.Самым дорогим овощем из борщевого набора в середине июня остается свекла. В хранилищах овощей прошлого урожая нет, а предложение на прилавках — свекла из Польши. Кроме того, польские производители сообщили, что продали последние партии свеклы. Сейчас стоимость овоща урожая 2021 года составляет почти 1 доллар за килограмм, но предложение на рынке пока остается на низком уровне.Эксперты считают, что негативные тенденции в сегменте капусты сохранятся в ближайшие недели, только с наступлением июля стоит ожидать позитивных изменений. Такая же ситуация и с молодым картофелем.По словам аналитиков, подобный сценарий развития ситуации в ближайшее время будет наблюдаться и в сегменте корнеплодов, когда начнется массовый сбор урожая свеклы и моркови ранних сортов в хозяйствах центрального и западного регионов Украины. Новости Украины - Сегодня, 06:00 247

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