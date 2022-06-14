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Большая опасность в ближайшие дни ждет Украину

verter 14-06-2022, 08:45154Новости
Большая опасность в ближайшие дни ждет Украину
Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности во вторник и среду.
Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«Внимание! 14-15 июня в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областей, будет превалировать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Большая опасность в ближайшие дни ждет Украину
При этом во вторник, 14 июня, ночью в западных областях Украины ожидаются грозы. Днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются грозы, в некоторых районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Новости Украины - Сегодня, 08:00 292

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