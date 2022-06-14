Большая опасность в ближайшие дни ждет Украину

«Внимание! 14-15 июня в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областей, будет превалировать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности во вторник и среду.Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.При этом во вторник, 14 июня, ночью в западных областях Украины ожидаются грозы. Днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются грозы, в некоторых районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Новости Украины - Сегодня, 08:00 292