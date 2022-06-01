Vodafone расщедрился: снизил цены и дарит месяц бесплатной связи
Vodafone предоставляет всем новым клиентам тарифы для бизнеса по льготной цене. До конца 2022 года подключить тариф Vodafone Business абоненты смогут с 50% скидкой — за 63 грн/месяц.
В стоимость услуг будут входить безлимитные звонки на сеть Vodafone и пакеты мобильного интернета.
Скидка будет действовать в течение года для новых клиентов компании, которые подключатся до 31.12.2022.
При подключении данного тарифы абоненты Vodafone получат приятный бонус — один месяц бесплатной связи для сотрудников и фиксированную стоимость услуг в год.
Также бизнес-клиенты мобильного оператора могут сэкономить на услугах и позаботиться о том, чтобы сотрудники гарантированно оставались на связи в течение года, с помощью услуги «Год без абонплат». Для активации услуги следует оплатить за 11 месяцев связи одним платежом. Сумма абонплаты получится от 1595 до 3300 грн, в зависимости от основного тарифа.
Подключиться к услуге могут абоненты:
SuperNet Start,
SuperNet Pro,
SuperNet Unlim.
Обеспечить связь для сотрудников, которые нашли временное убежище в странах Европы и мира и продолжающих работать удаленно, поможет «Доступный роуминг» от Vodafone.
Мобильный оператор ежемесячно бесплатно насчитывает:
10 ГБ интернета,
300 минут,
300 SMS
для использования в 32 странах для пользователей бизнес-тарифов. Услуга активируется автоматически при оплате стандартной абонплаты по тарифу. Новости Украины - Сегодня, 10:00 62
В стоимость услуг будут входить безлимитные звонки на сеть Vodafone и пакеты мобильного интернета.
Скидка будет действовать в течение года для новых клиентов компании, которые подключатся до 31.12.2022.
При подключении данного тарифы абоненты Vodafone получат приятный бонус — один месяц бесплатной связи для сотрудников и фиксированную стоимость услуг в год.
Также бизнес-клиенты мобильного оператора могут сэкономить на услугах и позаботиться о том, чтобы сотрудники гарантированно оставались на связи в течение года, с помощью услуги «Год без абонплат». Для активации услуги следует оплатить за 11 месяцев связи одним платежом. Сумма абонплаты получится от 1595 до 3300 грн, в зависимости от основного тарифа.
Подключиться к услуге могут абоненты:
SuperNet Start,
SuperNet Pro,
SuperNet Unlim.
Обеспечить связь для сотрудников, которые нашли временное убежище в странах Европы и мира и продолжающих работать удаленно, поможет «Доступный роуминг» от Vodafone.
Мобильный оператор ежемесячно бесплатно насчитывает:
10 ГБ интернета,
300 минут,
300 SMS
для использования в 32 странах для пользователей бизнес-тарифов. Услуга активируется автоматически при оплате стандартной абонплаты по тарифу. Новости Украины - Сегодня, 10:00 62
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