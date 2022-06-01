Вам пришла повестка: какое наказание грозит украинцам за неявку в военкомат



Штраф

О санкциях, предусмотренных для украинцев призывного возраста за игнорирования повестки, подробно рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. По закону Украины, если военнообязанный не явился в военкомат без уважительной причины, ему придется заплатить штраф. Сумма такого штрафа на сегодняшний день составляет от 1,7 до 3,4 тыс. грн.



Следует отметить, что:

вручение повестки еще не считается мобилизацией;

в ней только указана дата и время, когда гражданину нужно явиться в территориальный центр комплектования;

там его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии с целью определения пригодности к службе;

или же просто проверить личные данные.

Но явиться в военкомат нужно обязательно, а иначе придется распрощаться с несколькими тысячами гривен.

Тюрьма

В Совете национальной безопасности и обороны также предупредили, что неявка в военкомат граждан, получивших повестку, может стать первым шагом к более серьезному нарушению — уклонению от мобилизации.

За такой проступок украинцам грозит уже не административное, а уголовное наказание.

Скрываясь от военкомата, призывники рискуют попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет.

Согласно законодательству обязательная мобилизация женщин в Украине запрещена. Поэтому пойти в армию они могут только по своей воле. Школа выживания - Сегодня, 13:07 275 Во время общей мобилизации повестку украинцам призывного возраста могут вручить где угодно: дома, на работе, на блок-посту или даже на улице. Такая повестка обязывает гражданина в указанный срок явиться в военкомат по месту прописки. Если же он этого не сделает — наказание может быть очень серьезным. Что же грозит призывникам в случае неявки по повестке?ШтрафО санкциях, предусмотренных для украинцев призывного возраста за игнорирования повестки, подробно рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. По закону Украины, если военнообязанный не явился в военкомат без уважительной причины, ему придется заплатить штраф. Сумма такого штрафа на сегодняшний день составляет от 1,7 до 3,4 тыс. грн.Следует отметить, что:вручение повестки еще не считается мобилизацией;в ней только указана дата и время, когда гражданину нужно явиться в территориальный центр комплектования;там его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии с целью определения пригодности к службе;или же просто проверить личные данные.Но явиться в военкомат нужно обязательно, а иначе придется распрощаться с несколькими тысячами гривен.В Совете национальной безопасности и обороны также предупредили, что неявка в военкомат граждан, получивших повестку, может стать первым шагом к более серьезному нарушению — уклонению от мобилизации.За такой проступок украинцам грозит уже не административное, а уголовное наказание.Скрываясь от военкомата, призывники рискуют попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет.Согласно законодательству обязательная мобилизация женщин в Украине запрещена. Поэтому пойти в армию они могут только по своей воле. Школа выживания - Сегодня, 13:07 275

Метки: {keywords}