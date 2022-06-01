Как снять наличные с карты, если рядом нет банкоматов



Об этом сообщает Национальный банк.

Максимальная сумма — 6 тысяч гривен.



В НБУ напоминают, чтобы обналичить в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6000 гривен (нужно уточнять возможную сумму выдачи на кассе торговца).

Список учреждений, информацией о которых владеет НБУ (может меняться)

Супермаркеты и магазины:

АТБ-Маркет (6 000 грн)

Сильпо (6 000 грн)

Фора (6 000 грн)

FOZZY (6 000 грн)

VARUS (6 000 грн)

NOVUS (до 500 грн)

ROSHEN (до 500 грн)

ЛотОК (6 000 грн)

Thrash! (6 000 грн)

Точка (6 000 грн)

Сим23 (до 2 000 грн)

EVA (до 2 000 грн



Сети АЗС

ОККО (6 000 грн)

Укрнафта (до 5 000 грн)

БРСМ-Нафта (до 500 грн)

WOG (6 000 грн)

Аптеки

Белая ромашка (6 000 грн)

Аптека Доброго Дня

Аптека АНЦ (6000 грн.)

Аптека Копейка

Аптека 9·1·1 (6 000 грн)

Аптека оптовых цен

МедСервис (6 000 грн)

Новости Украины - Сегодня, 19:00 1 В Украине кроме банкоматов наличные с карты можно снять на кассах в магазинах, АЗС и аптеках.Об этом сообщает Национальный банк.Максимальная сумма — 6 тысяч гривен.В НБУ напоминают, чтобы обналичить в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6000 гривен (нужно уточнять возможную сумму выдачи на кассе торговца).АТБ-Маркет (6 000 грн)Сильпо (6 000 грн)Фора (6 000 грн)FOZZY (6 000 грн)VARUS (6 000 грн)NOVUS (до 500 грн)ROSHEN (до 500 грн)ЛотОК (6 000 грн)Thrash! (6 000 грн)Точка (6 000 грн)Сим23 (до 2 000 грн)EVA (до 2 000 грнОККО (6 000 грн)Укрнафта (до 5 000 грн)БРСМ-Нафта (до 500 грн)WOG (6 000 грн)Белая ромашка (6 000 грн)Аптека Доброго ДняАптека АНЦ (6000 грн.)Аптека КопейкаАптека 9·1·1 (6 000 грн)Аптека оптовых ценМедСервис (6 000 грн)Новости Украины - Сегодня, 19:00 1

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