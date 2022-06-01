Около 300 тысяч пенсионеров не смогут получить пенсии. Причины
Около 300 тысяч оказавшихся на неподконтрольных территориях украинцев не могут получить пенсии, потому что почта не может доставить людям деньги. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире национального телемарафона.
«Конечно, у нас есть проблемы с возможностью воспользоваться людьми денежными средствами на неподконтрольной территории», — подчеркнула министр.
То есть, в случае выплат на банковскую карту, люди продолжают получать деньги. Однако, если человек получал через почту, то, по словам Лазебной, «это вопрос, может ли почтальон донести».
Она добавила, что было разработано два механизма.
«Если почта не работает, то человеку в Ощадбанке открывается по умолчанию счет и его пенсия сохраняется. Зеркальный алгоритм, если банк не работает — тогда почта должна донести. Мы видим около 300 тысяч человек, которым мы не можем доставить», — подчеркнула министр.
Как ранее информировал журналисты, на прошлой неделе представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что пенсии некоторым пенсионерам теперь будут выплачиваться по-новому, поскольку изменен порядок осуществления таких выплат. Вместо банковского перевода деньги будут доставляться через почтовые отделения, отметив, что соответствующее решение было одобрено на заседании правительства.
Такая схема выплат будет применяться к пенсионерам, проживающим в районах проведения боевых действий или в регионах, находящихся на неподконтрольной территории или окружении. Новости Украины - Сегодня, 17:39 289
«Конечно, у нас есть проблемы с возможностью воспользоваться людьми денежными средствами на неподконтрольной территории», — подчеркнула министр.
То есть, в случае выплат на банковскую карту, люди продолжают получать деньги. Однако, если человек получал через почту, то, по словам Лазебной, «это вопрос, может ли почтальон донести».
Она добавила, что было разработано два механизма.
«Если почта не работает, то человеку в Ощадбанке открывается по умолчанию счет и его пенсия сохраняется. Зеркальный алгоритм, если банк не работает — тогда почта должна донести. Мы видим около 300 тысяч человек, которым мы не можем доставить», — подчеркнула министр.
Как ранее информировал журналисты, на прошлой неделе представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что пенсии некоторым пенсионерам теперь будут выплачиваться по-новому, поскольку изменен порядок осуществления таких выплат. Вместо банковского перевода деньги будут доставляться через почтовые отделения, отметив, что соответствующее решение было одобрено на заседании правительства.
Такая схема выплат будет применяться к пенсионерам, проживающим в районах проведения боевых действий или в регионах, находящихся на неподконтрольной территории или окружении. Новости Украины - Сегодня, 17:39 289
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