Около 300 тысяч пенсионеров не смогут получить пенсии. Причины



«Конечно, у нас есть проблемы с возможностью воспользоваться людьми денежными средствами на неподконтрольной территории», — подчеркнула министр.





«Если почта не работает, то человеку в Ощадбанке открывается по умолчанию счет и его пенсия сохраняется. Зеркальный алгоритм, если банк не работает — тогда почта должна донести. Мы видим около 300 тысяч человек, которым мы не можем доставить», — подчеркнула министр.

