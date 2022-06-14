Завтра в Луганске до 28 градусов тепла и сильный дождь. Зато к концу недели без осадков
Температура воздуха на Луганщине 15 июня будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«С 21:00 14 июня до 21:00 15 июня на территории региона переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, утром, днем местами сильный дождь, в отдельных районах град, ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами при грозе усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — 26-28 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 16-18 градусов, днем — от 25 до 27 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем — от 25 до 27 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 23:17 72
«С 21:00 14 июня до 21:00 15 июня на территории региона переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, утром, днем местами сильный дождь, в отдельных районах град, ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами при грозе усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — 26-28 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 16-18 градусов, днем — от 25 до 27 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем — от 25 до 27 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 23:17 72
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