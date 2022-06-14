Завтра в Луганске до 28 градусов тепла и сильный дождь. Зато к концу недели без осадков





«С 21:00 14 июня до 21:00 15 июня на территории региона переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, утром, днем местами сильный дождь, в отдельных районах град, ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами при грозе усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 16-18 градусов, днем — от 25 до 27 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем — от 25 до 27 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится.

Погода в Луганске - Сегодня, 23:17 72 Температура воздуха на Луганщине 15 июня будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов, днем — 26-28 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 16-18 градусов, днем — от 25 до 27 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем — от 25 до 27 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается погода преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится.Погода в Луганске - Сегодня, 23:17 72

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