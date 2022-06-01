В Луганске молились о мире. Прошел крестных ход с иконой Луганской Божьей Матери



«Сегодня воистину дух интеграционный. Мы объединены под покровом Пресвятой Богородицы. Это очень важно, потому что в сегодняшнее трудное время нам необходим соборный, созидательный дух. Сегодня исполнилось 30 лет как этот образ (Луганский образ Божией Матери) был написан. Это очень важное событие в нашем христианском православном сознании. Почитание Матери Божией является важнейшим фактором понимания нашего православия. Это ступенька к пониманию, прежде всего, Господа нашего Иисуса Христа и также Троицы единосущной и нераздельной», — сказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» Александр Пономарев.



Крестный ход прошел в Луганске в честь 30-летия написания Луганского образа Божией Матери. Об этом пишет ЛИЦ.В мероприятии приняли участие духовенство и верующие Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий. Шествие началось от храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», а завершилось у храма Всех Святых, где расположена часовня старца Филиппа Луганского.Участники крестного хода вознесли молитву о мире.Напомним, в декабре 2017 года Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение о прославлении местночтимой Луганской иконы Божией Матери в лоне всей православной церкви Московского патриархата.Явление Божией Матери празднуется в Луганске ежегодно в июне в течение трех дней — так, как заповедал местный диакон отец Филипп Луганский (Филипп Елисеевич Горбенко). По преданию, Божья Матерь явилась старцу Филиппу в 1905 году, обозначив своим шествием крест над городом. По почину старца и был написан Луганский образ Божией Матери, который находился в его келье и еще при жизни старца был сфотографирован и размножен.Считалось, что после смерти старца в 1956 году образ был безвозвратно утерян. По просьбам верующих в 1992 году Луганская икона Божией Матери была написана насельником Псково-Печерского монастыря архимандритом Зиноном и установлена в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска. В 2010 году после долгих поисков мирянину Григорию Журавлеву удалось найти и пропавший оригинал.В настоящее время образ и написанная позднее икона одинаково чтятся верующими Луганска.Главную ценность этой иконы связывают с пророчествами Филиппа, который обещал, что она сыграет решающую роль в жизни города и станет определенной вехой в его истории. Культура - Сегодня, 22:52 100