Рубль прёт напролом
В Луганске с 15 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
57,0926 рубля
1 ЕВРО
59,2481 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 14 июня в Луганске курсы основных валют были такими:
1 доллар США
57,7780 рубля
1 ЕВРО
60,9656 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:05 124
1 доллар США
57,0926 рубля
1 ЕВРО
59,2481 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 14 июня в Луганске курсы основных валют были такими:
1 доллар США
57,7780 рубля
1 ЕВРО
60,9656 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:05 124
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