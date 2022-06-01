У Изварино смертельное ДТП: погибли четыре человека, в том числе подросток



«14 июня в 16:13 на автодороге М-04 Знаменка-Луганск-Изварино в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ 2107 и Toyota Land Cruiser в автомобиле ВАЗ 2107 погибли четыре человека: водитель — мужчина 1973 года рождения, подросток 2006 года рождения и две женщины, обе 1974 года рождения. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser не пострадали», — говорится в сообщении.



Подросток и трое взрослых погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке городского типа Изварино Краснодонского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Происшествия - Сегодня, 10:32 184