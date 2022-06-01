Курс биткоина обвалился до $21 тысячи. Что дальше?



За прошедшие сутки она подешевела на 6%. Капитализация актива сократилась до $405 млрд при объемах торгов за 24 часа в $35,5 млрд, по данным CoinGecko.

Падение биткоина



Согласно данным «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 10:50 составляет $21 084.

Последняя волна снижения цены биткоина стартовала 9 дней назад — 7 июня. Тогда актив торговался на уровне в $31,5 тыс. С тех пор криптовалюта подешевела на 33%.

Что с альткоинами



За последнюю неделю также резко подешевели и крупнейшие по капитализации альткоины.

Например:

стоимость Ethereum упала на 38%, до $1,1 тыс.,

курс Binance Coin снизился на 27%, до $212.

Cardano и XRP подешевели на 25%, до $0,46 и $0,3 соответственно.

Новости в Мире - Сегодня, 12:12 88 Утром 15 июня курс биткоина упал до $20,7 тыс. впервые с 16 декабря 2020 года. По состоянию на 10:50 первая криптовалюта торгуется на уровне в $21,084 тыс.За прошедшие сутки она подешевела на 6%. Капитализация актива сократилась до $405 млрд при объемах торгов за 24 часа в $35,5 млрд, по данным CoinGecko.Падение биткоинаСогласно данным «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 10:50 составляет $21 084.Последняя волна снижения цены биткоина стартовала 9 дней назад — 7 июня. Тогда актив торговался на уровне в $31,5 тыс. С тех пор криптовалюта подешевела на 33%.Что с альткоинамиЗа последнюю неделю также резко подешевели и крупнейшие по капитализации альткоины.Например:стоимость Ethereum упала на 38%, до $1,1 тыс.,курс Binance Coin снизился на 27%, до $212.Cardano и XRP подешевели на 25%, до $0,46 и $0,3 соответственно.Новости в Мире - Сегодня, 12:12 88

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