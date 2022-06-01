На Западной Украине начали бить работников АЗС
В Тернопольской области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на оператора АЗС из-за того, что на заправке не было топлива. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Этот инцидент произошел в поселке Подволочиск. 41-летний местный житель хотел заправиться на АЗС, но оказалось что топлива нет в наличии. Водитель устроил скандал в результате которого нанес удар работнику АЗС, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле.
Вскоре его задержали полицейские, которые выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет ограничения свободы. Новости Украины - Сегодня, 12:00 158
Этот инцидент произошел в поселке Подволочиск. 41-летний местный житель хотел заправиться на АЗС, но оказалось что топлива нет в наличии. Водитель устроил скандал в результате которого нанес удар работнику АЗС, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле.
Вскоре его задержали полицейские, которые выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет ограничения свободы. Новости Украины - Сегодня, 12:00 158
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