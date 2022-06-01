Кому из пенсионеров положена доплата в размере 500 гривен к пенсии?
В Украине некоторым категориям пенсионеров выплачивается возрастная доплата. В Пенсионный фонд обратилась украинка с вопросом, доплатят ли ее отцу, которому исполнилось 80 лет 18 мая 500 гривен.
В Пенсионном фонде ответили, что 500 гривен доплачивают тем, кому исполнилось 80 лет, но есть нюансы.
Так, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №849 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем» с 1 марта 2021 г. гражданам, которым исполнилось 80 и более лет, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10340,35 грн), предоставлено ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.
В Пенсионном фонде ответили, что 500 гривен доплачивают тем, кому исполнилось 80 лет, но есть нюансы.
Так, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №849 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем» с 1 марта 2021 г. гражданам, которым исполнилось 80 и более лет, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10340,35 грн), предоставлено ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 197
«Ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, которые получают пенсию и достигли 80-летнего возраста после 1 марта 2021 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста», — добавили в ПФУ.
«Ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, которые получают пенсию и достигли 80-летнего возраста после 1 марта 2021 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста», — добавили в ПФУ.
Метки: {keywords}