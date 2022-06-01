Кому из пенсионеров положена доплата в размере 500 гривен к пенсии?



«Ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, которые получают пенсию и достигли 80-летнего возраста после 1 марта 2021 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста», — добавили в ПФУ.



В Украине некоторым категориям пенсионеров выплачивается возрастная доплата. В Пенсионный фонд обратилась украинка с вопросом, доплатят ли ее отцу, которому исполнилось 80 лет 18 мая 500 гривен.В Пенсионном фонде ответили, что 500 гривен доплачивают тем, кому исполнилось 80 лет, но есть нюансы.Так, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №849 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем» с 1 марта 2021 г. гражданам, которым исполнилось 80 и более лет, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10340,35 грн), предоставлено ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.Новости Украины - Сегодня, 14:00 197