Цены на хлеб выросли уже, как минимум, в трех областях Украины
С 9 июня Бердичевский хлебозавод поднял отпускные цены на продукцию. В сутки предприятие производит 80 тысяч единиц хлебобулочных изделий, которые продают в Житомирской, а также в некоторых населенных пунктах Винницкой и Киевской областей.
Как сообщает «Суспільне», об этом рассказала директор хлебозавода Елена Левченко.
Она объяснила, что повышение цен на хлеб является вынужденным шагом для предприятия, поскольку в стране сложилась сложная ситуация с сырьем и топливом.
«Все дорожает. Мы уже не можем обеспечивать себя оборотными средствами. А у нас есть обязательства, как перед населением, так и перед нашими работниками. Мы должны выплачивать своевременно заработную плату, и при этом не сокращать объемы производства. И чтобы обеспечить жизнедеятельность предприятия, мы вынуждены пойти на такой непопулярный шаг, как повышение цены на хлеб, — сказала Левченко.
В свою очередь экономист Олег Пендзин считает, что причинами подорожания хлеба является рост стоимости хранения в элеваторах и недостаточное количество зерна.
«В прошлом году Украина собрала 72 млн т зерна. Чтобы прокормить себя, нам нужно около 20 млн. т, а 52 т идут на экспорт. 30 из них вывезли, еще 22 остаются. Нынешнее незначительное повышение цены связано с тем, что нужно обеспечивать хранение этих 22 млн т зерна на элеваторах», — сказал он.
Кроме того, экономист отметил, что стоимость хранения зерна также входит с себестоимость и соответственно цену хлебобулочных изделий, однако немного это компенсируется снижением цен на закупку зерна. Сейчас фермеры вынуждены продавать зерно по не слишком высоким ценам, ведь через месяц начнется уборка урожая и им понадобятся хранилища, количество которых в Украине ограничено.
«После разблокировки портов украинское зерно поедет за границу, и цена на внешних рынках будет снижаться, а в Украине, наоборот, будет расти. Равномерно цены на внутреннем и внешнем рынках начнут выравниваться. На сегодняшний день внутренний рынок вдвое дешевле внешнего. Поэтому я бы не сказал, что с ценами у нас какая-то критическая ситуация — пока не разблокировали порты, мы все сидим на очень дешевом ресурсе», — рассказал Пендзин.
Как ранее информировал журналисты, в крупных супермаркетах Украины с мая начали расти цены на хлеб. Так, экономисты фиксируют рост средней стоимости, как пшеничного, так и ржаного хлеба. Новости Украины - Сегодня, 15:15 2
Как сообщает «Суспільне», об этом рассказала директор хлебозавода Елена Левченко.
Она объяснила, что повышение цен на хлеб является вынужденным шагом для предприятия, поскольку в стране сложилась сложная ситуация с сырьем и топливом.
«Все дорожает. Мы уже не можем обеспечивать себя оборотными средствами. А у нас есть обязательства, как перед населением, так и перед нашими работниками. Мы должны выплачивать своевременно заработную плату, и при этом не сокращать объемы производства. И чтобы обеспечить жизнедеятельность предприятия, мы вынуждены пойти на такой непопулярный шаг, как повышение цены на хлеб, — сказала Левченко.
В свою очередь экономист Олег Пендзин считает, что причинами подорожания хлеба является рост стоимости хранения в элеваторах и недостаточное количество зерна.
«В прошлом году Украина собрала 72 млн т зерна. Чтобы прокормить себя, нам нужно около 20 млн. т, а 52 т идут на экспорт. 30 из них вывезли, еще 22 остаются. Нынешнее незначительное повышение цены связано с тем, что нужно обеспечивать хранение этих 22 млн т зерна на элеваторах», — сказал он.
Кроме того, экономист отметил, что стоимость хранения зерна также входит с себестоимость и соответственно цену хлебобулочных изделий, однако немного это компенсируется снижением цен на закупку зерна. Сейчас фермеры вынуждены продавать зерно по не слишком высоким ценам, ведь через месяц начнется уборка урожая и им понадобятся хранилища, количество которых в Украине ограничено.
«После разблокировки портов украинское зерно поедет за границу, и цена на внешних рынках будет снижаться, а в Украине, наоборот, будет расти. Равномерно цены на внутреннем и внешнем рынках начнут выравниваться. На сегодняшний день внутренний рынок вдвое дешевле внешнего. Поэтому я бы не сказал, что с ценами у нас какая-то критическая ситуация — пока не разблокировали порты, мы все сидим на очень дешевом ресурсе», — рассказал Пендзин.
Как ранее информировал журналисты, в крупных супермаркетах Украины с мая начали расти цены на хлеб. Так, экономисты фиксируют рост средней стоимости, как пшеничного, так и ржаного хлеба. Новости Украины - Сегодня, 15:15 2
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