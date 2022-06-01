Цены на хлеб выросли уже, как минимум, в трех областях Украины



«Все дорожает. Мы уже не можем обеспечивать себя оборотными средствами. А у нас есть обязательства, как перед населением, так и перед нашими работниками. Мы должны выплачивать своевременно заработную плату, и при этом не сокращать объемы производства. И чтобы обеспечить жизнедеятельность предприятия, мы вынуждены пойти на такой непопулярный шаг, как повышение цены на хлеб, — сказала Левченко.





«В прошлом году Украина собрала 72 млн т зерна. Чтобы прокормить себя, нам нужно около 20 млн. т, а 52 т идут на экспорт. 30 из них вывезли, еще 22 остаются. Нынешнее незначительное повышение цены связано с тем, что нужно обеспечивать хранение этих 22 млн т зерна на элеваторах», — сказал он.



«В прошлом году Украина собрала 72 млн т зерна. Чтобы прокормить себя, нам нужно около 20 млн. т, а 52 т идут на экспорт. 30 из них вывезли, еще 22 остаются. Нынешнее незначительное повышение цены связано с тем, что нужно обеспечивать хранение этих 22 млн т зерна на элеваторах», — сказал он.



«После разблокировки портов украинское зерно поедет за границу, и цена на внешних рынках будет снижаться, а в Украине, наоборот, будет расти. Равномерно цены на внутреннем и внешнем рынках начнут выравниваться. На сегодняшний день внутренний рынок вдвое дешевле внешнего. Поэтому я бы не сказал, что с ценами у нас какая-то критическая ситуация — пока не разблокировали порты, мы все сидим на очень дешевом ресурсе», — рассказал Пендзин.

