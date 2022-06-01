Новый сорт пшеничного пива начал выпускать Луганский пивоваренный завод. ФОТО + дегустация
Луганский пивоваренный завод «Луга-Нова» начал производство и продажу нового сорта пшеничного пива. Об этом журналистам сообщила главный технолог предприятия Валентина Рещикова.
Приготовление нового сорта началось на луганском пивоваренном заводе в феврале.
«Это пиво пшеничное. Само по себе его приготовление очень хлопотное, так как солод пшеничный идет без шелухи. В ячменном есть шелуха, а в пшеничном нет. Поэтому фильтрация тянется намного дольше. Затягивается на час-на два. Из-за того, что, когда оно бродит, дает сильную пену, мы занимаем только половину объема емкости», — рассказала главный технолог.
Она отметила, что предприятие производит шесть видов пива, из которых самые востребованные:
жигулевское,
светлое,
рижское,
янтарное.
Начальник отдела легкой и пищевой промышленности Наталья Калантаенко отметила, что пивоваренный завод планирует увеличить объемы производства.
«На сегодняшний день на предприятии работают более 100 человек. При строительстве завода были использованы и внедрены передовые технологии современного пивоваренного производства, что соответствует мировым производственным стандартам и непосредственно влияет на качество выпускаемой продукции», — рассказала она.
Луганский пивзавод «Луга-Нова», начавший работу в 2019 году, является внутренним инвестиционным проектом одноименного луганского ликеро-водочного завода. Пиво здесь варится на современном оборудовании в классических традициях советской эпохи.
Экономика - Сегодня, 19:48 121
Приготовление нового сорта началось на луганском пивоваренном заводе в феврале.
«Это пиво пшеничное. Само по себе его приготовление очень хлопотное, так как солод пшеничный идет без шелухи. В ячменном есть шелуха, а в пшеничном нет. Поэтому фильтрация тянется намного дольше. Затягивается на час-на два. Из-за того, что, когда оно бродит, дает сильную пену, мы занимаем только половину объема емкости», — рассказала главный технолог.
Она отметила, что предприятие производит шесть видов пива, из которых самые востребованные:
жигулевское,
светлое,
рижское,
янтарное.
Начальник отдела легкой и пищевой промышленности Наталья Калантаенко отметила, что пивоваренный завод планирует увеличить объемы производства.
«На сегодняшний день на предприятии работают более 100 человек. При строительстве завода были использованы и внедрены передовые технологии современного пивоваренного производства, что соответствует мировым производственным стандартам и непосредственно влияет на качество выпускаемой продукции», — рассказала она.
Луганский пивзавод «Луга-Нова», начавший работу в 2019 году, является внутренним инвестиционным проектом одноименного луганского ликеро-водочного завода. Пиво здесь варится на современном оборудовании в классических традициях советской эпохи.
Экономика - Сегодня, 19:48 121
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