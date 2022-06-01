Новый сорт пшеничного пива начал выпускать Луганский пивоваренный завод. ФОТО + дегустация



«Это пиво пшеничное. Само по себе его приготовление очень хлопотное, так как солод пшеничный идет без шелухи. В ячменном есть шелуха, а в пшеничном нет. Поэтому фильтрация тянется намного дольше. Затягивается на час-на два. Из-за того, что, когда оно бродит, дает сильную пену, мы занимаем только половину объема емкости», — рассказала главный технолог.





«На сегодняшний день на предприятии работают более 100 человек. При строительстве завода были использованы и внедрены передовые технологии современного пивоваренного производства, что соответствует мировым производственным стандартам и непосредственно влияет на качество выпускаемой продукции», — рассказала она.



«На сегодняшний день на предприятии работают более 100 человек. При строительстве завода были использованы и внедрены передовые технологии современного пивоваренного производства, что соответствует мировым производственным стандартам и непосредственно влияет на качество выпускаемой продукции», — рассказала она.