Дефицит достали из-под полы: с завтрашнего дня начнутся продажи товара за которым все «страдали»





Соль крупнейшего производителя пропала в магазинах еще в апреле из-за активных военных действий в Донецкой области. Вскоре стало известно, что производство и вовсе остановилось. Это привело к небывалому ажиотажу среди покупателей. Тоговые сети и супермаркеты не смогли удовлетворить возросший спрос, что еще больше увеличило панику среди украинцев. Соль просто исчезла из продажи.

В пресс-службе торговой сети «Сильпо» сообщили, что им удалось найти запасы продукции предприятия «Артемсоль» и вскоре соль снова будет доступна покупателям в супермаркетах.



Отмечено, что за последний месяц в супермаркеты привезли соль Solino и Kujawska из Польши. Также продолжаются поставки соли итальянской торговой марки Sosalt. В июне сеть импортирует 200 тонн соли польского, турецкого, болгарского и румынского производства. Новости Украины - Сегодня, 20:30 311 Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» сообщила приятную новость. Сотрудникам удалось доставить по железной дороге 300 тонн каменной йодированной соли производства «Артемсоль». Ожидается, что дефицитный товар уже в ближайшие дни вернется на полки магазинов.Соль крупнейшего производителя пропала в магазинах еще в апреле из-за активных военных действий в Донецкой области. Вскоре стало известно, что производство и вовсе остановилось. Это привело к небывалому ажиотажу среди покупателей. Тоговые сети и супермаркеты не смогли удовлетворить возросший спрос, что еще больше увеличило панику среди украинцев. Соль просто исчезла из продажи.В пресс-службе торговой сети «Сильпо» сообщили, что им удалось найти запасы продукции предприятия «Артемсоль» и вскоре соль снова будет доступна покупателям в супермаркетах.Отмечено, что за последний месяц в супермаркеты привезли соль Solino и Kujawska из Польши. Также продолжаются поставки соли итальянской торговой марки Sosalt. В июне сеть импортирует 200 тонн соли польского, турецкого, болгарского и румынского производства. Новости Украины - Сегодня, 20:30 311

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