Дефицит достали из-под полы: с завтрашнего дня начнутся продажи товара за которым все «страдали»
Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» сообщила приятную новость. Сотрудникам удалось доставить по железной дороге 300 тонн каменной йодированной соли производства «Артемсоль». Ожидается, что дефицитный товар уже в ближайшие дни вернется на полки магазинов.
Соль крупнейшего производителя пропала в магазинах еще в апреле из-за активных военных действий в Донецкой области. Вскоре стало известно, что производство и вовсе остановилось. Это привело к небывалому ажиотажу среди покупателей. Тоговые сети и супермаркеты не смогли удовлетворить возросший спрос, что еще больше увеличило панику среди украинцев. Соль просто исчезла из продажи.
В пресс-службе торговой сети «Сильпо» сообщили, что им удалось найти запасы продукции предприятия «Артемсоль» и вскоре соль снова будет доступна покупателям в супермаркетах.
Отмечено, что за последний месяц в супермаркеты привезли соль Solino и Kujawska из Польши. Также продолжаются поставки соли итальянской торговой марки Sosalt. В июне сеть импортирует 200 тонн соли польского, турецкого, болгарского и румынского производства. Новости Украины - Сегодня, 20:30 311
Соль крупнейшего производителя пропала в магазинах еще в апреле из-за активных военных действий в Донецкой области. Вскоре стало известно, что производство и вовсе остановилось. Это привело к небывалому ажиотажу среди покупателей. Тоговые сети и супермаркеты не смогли удовлетворить возросший спрос, что еще больше увеличило панику среди украинцев. Соль просто исчезла из продажи.
В пресс-службе торговой сети «Сильпо» сообщили, что им удалось найти запасы продукции предприятия «Артемсоль» и вскоре соль снова будет доступна покупателям в супермаркетах.
Отмечено, что за последний месяц в супермаркеты привезли соль Solino и Kujawska из Польши. Также продолжаются поставки соли итальянской торговой марки Sosalt. В июне сеть импортирует 200 тонн соли польского, турецкого, болгарского и румынского производства. Новости Украины - Сегодня, 20:30 311
Метки: {keywords}