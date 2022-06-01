Прогноз погоды на 16 июня

Дожди и грозы, 16 июня, прогнозируют гидрометцентры в Луганске и области.По сообщению синоптиков: «ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Сильный дождь, который начнется во второй половине дня, может продолжется ночью».Температура воздуха ночью: +14 +16 градусов, днем — до +24 градусов тепла.Во время грозы не рекомендует находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, строениями или вблизи металлических оград, также запрещается находиться на возвышенности, купаться и ловить рыбу. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру экстренной службы 101.16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны — будет день ясный; холодноватый ветер — может быть градовый дождь; с юга или запада — к ненастью; с юго-запада — ненастье надолго.Погода в Луганске - Сегодня, 21:54 70