На Азовском море начат курорт сезон. В Седово разрешили въезд
В курортный поселок Седово открыт заезд на летний сезон
По сообщению местных групп в социальных сетях, с 15 июня начал осуществляться пропуск в поселок Седово. Принцип въезда не отличается от правил предыдущего года. Нужна бронь, заполнение таблиц и списки на проезд. Жители ЛНР и России допускаются на общих основаниях.
Что нужно сделать, чтобы попасть в поселок:
Выбираете и бронируете жильё.
Заполняете таблицу (таблицу требуйте у своего арендодателя) или отправляете свои данные арендодателю и он сам заполняет таблицу.
Отправляете заполненную таблицу арендодателю.
Арендодатель передаёт заполненную таблицу в администрацию.
Данные передаются на БП и вас вносят в списки на проезд.
Для граждан ЛНР и РФ порядок действий такой же как и для граждан ДНР.
Отдых в других городах и поселках акватории Азовского моря пока недоступен.
Источник: @donetsk_donbass
Новости Донецка - Сегодня, 11:59 169
По сообщению местных групп в социальных сетях, с 15 июня начал осуществляться пропуск в поселок Седово. Принцип въезда не отличается от правил предыдущего года. Нужна бронь, заполнение таблиц и списки на проезд. Жители ЛНР и России допускаются на общих основаниях.
Что нужно сделать, чтобы попасть в поселок:
Выбираете и бронируете жильё.
Заполняете таблицу (таблицу требуйте у своего арендодателя) или отправляете свои данные арендодателю и он сам заполняет таблицу.
Отправляете заполненную таблицу арендодателю.
Арендодатель передаёт заполненную таблицу в администрацию.
Данные передаются на БП и вас вносят в списки на проезд.
Для граждан ЛНР и РФ порядок действий такой же как и для граждан ДНР.
Отдых в других городах и поселках акватории Азовского моря пока недоступен.
Источник: @donetsk_donbass
Новости Донецка - Сегодня, 11:59 169
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