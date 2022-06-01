ГТС Украины выразила готовность увеличить прокачку российского газа
Прокачка газа из Российской Федерации в Европу может быть увеличена. Об этом заявили в компании «Оператор ГТС Украины».
Компания осуществляет транспортировку газа из России через территорию Украины по трубопроводной сети. Решение увеличить прокачку газа через украинскую территорию компания объясняет стремлением компенсировать нехватку газа в Европе из-за падения транзита по «Северному потоку».
Ранее стало известно, что российская корпорация «Газпром» транспортирует газ в Европу через Украину в объеме 41,9 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Новости в Мире - Сегодня, 14:55 24
Компания осуществляет транспортировку газа из России через территорию Украины по трубопроводной сети. Решение увеличить прокачку газа через украинскую территорию компания объясняет стремлением компенсировать нехватку газа в Европе из-за падения транзита по «Северному потоку».
Ранее стало известно, что российская корпорация «Газпром» транспортирует газ в Европу через Украину в объеме 41,9 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Новости в Мире - Сегодня, 14:55 24
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