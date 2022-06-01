Большую часть мужчин освободили от мобилизации в Украине
На Украине приравняли права учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования к правам студентов и преподавателей вузов.
Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. Речь идет о студентах и педагогах профессионально-технических училищ.
Дело в том, что в Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ.
Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.
Но следует уточнить два момента, ведь и в этой категории есть исключения:
отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения;
что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.
Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству. Новости Украины - Сегодня, 15:55 185
Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. Речь идет о студентах и педагогах профессионально-технических училищ.
Дело в том, что в Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ.
Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.
Но следует уточнить два момента, ведь и в этой категории есть исключения:
отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения;
что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.
Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству. Новости Украины - Сегодня, 15:55 185
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