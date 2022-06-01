Ежедневно на Донбассе гибнет или получает ранения до 1000 солдат ВСУ, — Арахамия



Из них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который сейчас в Вашингтоне. Его слова цитирует сайт Аxios.

Ранее Зеленский заявлял, что ежедневно погибает от 60 до 100 украинских военных, потом ОП заявил о 200. За последние две недели это число значительно выросло, сказал Арахамия.

«Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять», — сказал Арахамия, заявив о необходимости контрнаступления ВСУ для возвращения территорий. Новости Украины - Сегодня, 15:36 149 Ежедневно на Донбассе гибнет или получает ранения до 1000 солдат ВСУИз них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который сейчас в Вашингтоне. Его слова цитирует сайт Аxios.Ранее Зеленский заявлял, что ежедневно погибает от 60 до 100 украинских военных, потом ОП заявил о 200. За последние две недели это число значительно выросло, сказал Арахамия.«Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять», — сказал Арахамия, заявив о необходимости контрнаступления ВСУ для возвращения территорий. Новости Украины - Сегодня, 15:36 149

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