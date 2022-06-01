Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть РФ, если не будут оформлены документы

В МВД РФ отметили, что до настоящего времени продолжают действовать временные меры, в соответствии с указом президента РФ, по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством.«20 мая 2022 г. распоряжением правительства Российской Федерации № 1253-р такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — сказали в пресс-центре.В МВД напомнили, что 6 июня распоряжением российского правительства перечень государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение, дополнен Арменией и Киргизией.«Гражданам указанных государств, не получившим разрешительных документов на проживание и осуществление трудовой деятельности, необходимо выехать из Российской Федерации не позднее 3 сентября 2022 года», — добавили в ведомстве.В связи с постепенным снятием временных ограничений на транспортное сообщение перечень государств будет дополняться.Заявление на временное проживаниеГраждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по истекшему сроку действия паспорта, для многих из них ограничен выезд за пределы России, сообщили в пресс-центре МВД.«Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия», — сказали в пресс-службе.В МВД добавили, что в настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы РФ. «В целях урегулирования своего правового положения в РФ данные лица вправе обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание», — сказали в ведомстве.Политика - Сегодня, 16:29 88