Тарифы на газ для населения вырастут на 60-90%. Пока в Прибалтике
Тарифы на газ для населения в Латвии вырастут на 60-90%, — в зависимости от объёма потребления. Об этом заявили представители оператора ГТС Latvijas G?ze.
«На рынке больше невозможно купить дешёвый газ», — говорится в заявлении.
При этом Латвия, как и вся Прибалтика, отказалась от закупок российского газа и планирует построить СПГ-терминал.
Ближайшее время, когда он будет готов принимать хотя бы минимальные объемы СПГ — 1 год.
Полностью достроить терминал удастся за 2,5 года
Новости в Мире - Сегодня, 07:01 77
«На рынке больше невозможно купить дешёвый газ», — говорится в заявлении.
При этом Латвия, как и вся Прибалтика, отказалась от закупок российского газа и планирует построить СПГ-терминал.
Ближайшее время, когда он будет готов принимать хотя бы минимальные объемы СПГ — 1 год.
Полностью достроить терминал удастся за 2,5 года
Новости в Мире - Сегодня, 07:01 77
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