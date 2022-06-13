Тарифы на газ для населения вырастут на 60-90%. Пока в Прибалтике



«На рынке больше невозможно купить дешёвый газ», — говорится в заявлении.



При этом Латвия, как и вся Прибалтика, отказалась от закупок российского газа и планирует построить СПГ-терминал.

Ближайшее время, когда он будет готов принимать хотя бы минимальные объемы СПГ — 1 год.

Полностью достроить терминал удастся за 2,5 года

Новости в Мире - Сегодня, 07:01 77 Тарифы на газ для населения в Латвии вырастут на 60-90%, — в зависимости от объёма потребления. Об этом заявили представители оператора ГТС Latvijas G?ze.«На рынке больше невозможно купить дешёвый газ», — говорится в заявлении.При этом Латвия, как и вся Прибалтика, отказалась от закупок российского газа и планирует построить СПГ-терминал.Ближайшее время, когда он будет готов принимать хотя бы минимальные объемы СПГ — 1 год.Полностью достроить терминал удастся за 2,5 годаНовости в Мире - Сегодня, 07:01 77

Метки: {keywords}