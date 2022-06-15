Что необходимо жителям Луганщины для получения пенсии. Новый перечень документов
Минтруда на своем официальном сайте напомнило перечень документов, необходимых для назначения пенсии по возрасту.
Для жителей Луганщины:
паспорт;
идентификационный номер;
документы, подтверждающие стаж работы, а также документы, подтверждающие периоды, которые засчитываются в страховой стаж (трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении, справка с места учебы, службы, работы, архивная справка, свидетельство о рождении ребенка и др.);
справка о заработной плате (доходе);
документы, подтверждающие особый статус лица, претендующего на назначение пенсии (удостоверение участника боевых действий, удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и так далее).
Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина при предъявлении: вида на жительство / удостоверения на постоянное проживание / разрешения на временное проживание с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Луганщины.
Для лиц без гражданства:
документы, предусмотренные законодательством в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства / разрешение на временное проживание / вид на жительство, удостоверение на постоянное проживание с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Луганщины.
«Для подачи документов необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда по месту регистрации. Гражданам, зарегистрированным по состоянию на 19 февраля 2022 года по месту жительства на территориях Кременского и Попаснянского районов, городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и подчиненным им населенным пунктам, пенсия назначается по месту фактического проживания», — сообщили в Минсоцполитики.
Телефон для справок: (0642) 55 14 24. Политика - Сегодня, 11:00 85
Для жителей Луганщины:
паспорт;
идентификационный номер;
документы, подтверждающие стаж работы, а также документы, подтверждающие периоды, которые засчитываются в страховой стаж (трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении, справка с места учебы, службы, работы, архивная справка, свидетельство о рождении ребенка и др.);
справка о заработной плате (доходе);
документы, подтверждающие особый статус лица, претендующего на назначение пенсии (удостоверение участника боевых действий, удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и так далее).
Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина при предъявлении: вида на жительство / удостоверения на постоянное проживание / разрешения на временное проживание с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Луганщины.
Для лиц без гражданства:
документы, предусмотренные законодательством в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства / разрешение на временное проживание / вид на жительство, удостоверение на постоянное проживание с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Луганщины.
«Для подачи документов необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда по месту регистрации. Гражданам, зарегистрированным по состоянию на 19 февраля 2022 года по месту жительства на территориях Кременского и Попаснянского районов, городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и подчиненным им населенным пунктам, пенсия назначается по месту фактического проживания», — сообщили в Минсоцполитики.
Телефон для справок: (0642) 55 14 24. Политика - Сегодня, 11:00 85
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