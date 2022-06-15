Что необходимо жителям Луганщины для получения пенсии. Новый перечень документов

«Для подачи документов необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда по месту регистрации. Гражданам, зарегистрированным по состоянию на 19 февраля 2022 года по месту жительства на территориях Кременского и Попаснянского районов, городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и подчиненным им населенным пунктам, пенсия назначается по месту фактического проживания», — сообщили в Минсоцполитики.